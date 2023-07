St. Pöltner Nichols-Bardi schob bei EM in Amsterdam kräftig an

Es war ein ganz enger Bewerb, der sich bei Traumwetter in Amsterdam vor tausenden Zuschauern entwickelte. Die Zeiten waren so eng beisammen, dass am Ende den beiden Youngsters Mandlbauer und Nichols-Bardi nur acht hundertstel Sekunden zur Bronzemedaille fehlten. Zwei Hundertsel trennten sie von Rang fünf und so wurde es am Ende der sechste Platz unter 14 Startern aus ganz Europa. Den ersten Platz hat Großbritannien geholt, vor dem Team aus Tschechien, das aber im Winter im Eiskanal erfahrungsgemäß noch nicht ganz das internationale Niveau mitbringt, um Topzeiten ins Ziel zu bringen.

Einige Anschubspezialisten lassen aufhorchen

„Wir haben im Vorhinein nicht gewusst, wer wirklich aller teilnehmen wird, haben uns aber geschworen, alles zu geben“, sagt Nichols-Bardi, der mit dem sechsten Platz gut leben kann. „Natürlich wäre uns der fünfte, den wir als Ziel ausgegeben hatten, lieber gewesen, aber da waren doch auch einige Spezialisten vor uns, die eben extrem gute Anschieber sind, aber nicht unbedingt Weltklassebobfahrer.“ Immerhin waren aber auch Olympiateilnehmer von 2022 dabei.

Perfekte Anschubbahn, tolle Fans und stimmungsvoller Wettkampfort

Überhaupt schwärmt Nichols-Bardi vom Bewerb. „Der ganze Wettkampf war großartig und auch die Anschubbahn war perfekt, schließlich wurde sie von einem ehemaligen niederländischen Bobfahrer aufgebaut.“ Das Wetter hat für ihn gepasst, auch wenn einige bei 33 Grad unter ihren Helmen schon ganz schön ins Schwitzen kamen. „Aber ich mag auch den Sommer“, lacht der einstige Sprinter der Union St. Pölten. Das Publikum lobt er über den grünen Klee. „Es herrschte großartige Stimmung und im Westerdoksplein, dem Veranstaltungsort, war es einfach wunderschön.“ Generell nehmen Nichols-Bardi und sein Partner den Wettkampf bereits als Auftakt für die kommende Wintersaison, die in vier Monaten beginnt. „Bis dahin werden wir brav weitertrainieren“, verspricht er.