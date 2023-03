Silber mit dem Viererschlitten

Werbung

Das letzte Saisonrennen für Daiyehan Nichols-Bardi, der für das Team Teigl fährt, brachte bei den Staatsmeisterschaften in Igls nochmals ein richtiges Saisonhighlight. Im Schlitten von Jakob Mandlbauer, in dem er auch die Junioren-WM im Zweierbob bestritt (die NÖN berichtete), hat er ergänzt um das Brüderpaar Nick und Mark Kompain als Anschieber auf der Bremserposition den zweiten Platz hinter Österreichs Nummer Eins Markus Treichl (Weltcup-4.) errungen. „Das war nochmals eine Topleistung von uns, jetzt können wir wohlverdient in die Pause gehen“, bilanziert Nichols-Bardi.

Eine Saison mit vielen Highlights

Für ihn und seinen Piloten war es eine lange aber sehr lehrreiche Saison, mit einem zehnten Platz bei der Junioren-WM U 26 und Rang fünf bei der Junioren-EM, jeweils im Zweier. Den Europacup schlossen die beiden bereits vor zwei Wochen mit Rang acht im letzten Rennen ab.

Höhepunkt war der WM-Start in St. Moritz

„Höhepunkt für mich war aber sicher der Startplatz im Vierer bei der WM in St. Moritz“, sagt Nichols-Bardi. „Und im Europacup haben wir gezeigt, dass wir nicht nur dabei sind, sondern auch vorn mitmischen können!“ Außerdem hat man sich für kommende Saison Medaillen in der Junioren-Wertung vorgenommen. In der Vorsaison war das bei den jüngeren Athleten ja bereits gelungen. „Für solche Erfolge muss dann aber auch das Material stimmen“, sagt Nichols-Bardi, der besonders seinem Trainer Stefan Schwaiger und NÖ Verbandspräsident Kurt Teigl für die Unterstützung dankt.