Die Frankenfelserin Carina Buder konnte mit ihren österreichischen Teamkolleginnen in Lignano Sabbiadoro den Europameistertitel verteidigen!

Nach zwei erfolgreichen Spieltagen mit perfekten Ergebnissen in der Gruppenphase konnten sich sowohl die österreichischen Damen rund um Buder als auch die Herren ungeschlagen die Tabellenführung sichern und dominierten klar in den Viertel- und Halbfinalpartien.

Im Finale gegen die Engländerinnen riefen Buder und Co dann Topleistungen ab und konnten sich so auch heuer wieder in einem spannungsgeladenen letzten Satz in der Verlängerung mit 13:11-Punkten den Sieg holen. Die Sportlerin aus dem Pielachtal zeigte während des gesamten Events immer wieder spektakuläre Ausweichmanöver und wichtige „Catches“, welche nicht selten spielentscheidend waren. Und Buder konnte sich neben der Goldmedaille auch noch über Bronze im Mixed-Bewerb freuen und stand somit gleich zweimal am Siegertreppchen.

Auch das Herren-Nationalteam durften sich über einen Stockerlplatz freuen, mit einem sensationellen zweiten Platz. Die diesjährige Europameisterschaft war bereits das achte Internationale Turnier, welches die 30-jährige Sport- und Psychologiestudentin für Österreich bestritten hat. Ihr Dodgeball-Debüt feierte Buder bereits 2014 bei der Europameisterschaft in Wien. Beid er WM in New York hatte es heuer im Sommer für Österreichs Damen mit Buder den zweiten Platz gegeben (die NÖN berichtete).