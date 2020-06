Ein Start in die Wettkampfsaison 2020 war bis dato nicht möglich. Umso größer war am Freitag und Samstag die Euphorie bei Athleten und Veranstaltern, dass nun wieder etwas möglich ist. „Die Freude über den ersten Sportevent im Sportland NÖ ist natürlich groß! Zusätzlich ist es meine erster Sportveranstaltung als Sportlandesrat von Niederösterreich – das ist für mich etwas Besonderes“, meinte Landesrat Jochen Danninger zum Auftakt der Back on Track“- Bewerbsserie in St. Pölten. Rund 60 Athleten und Athletinnen sprangen trotz kühler Temperaturen am Freitagabend in den Ratzersdorfer See. 1900 Meter oder 1000 Meter Schwimmen galt es zu absolvieren.

„Back on Track läutet unter Einhaltung aller Vorgaben der österreichischen Bundesregierung den Neustart der Sportwettkampfwelt ein und so kehren wir langsam wieder zur Normalität zurück. Niederösterreich kommt wieder in Bewegung“, freute sich der Landesrat. Auch die Athleten sind begeistert.

„Endlich passiert wieder etwas und endlich dürfen wir wieder Wettkämpfe absolvieren“, meinte eine Starterin glücklich. Das genau am 29. Mai in St. Pölten die erste richtige Sportveranstaltung wieder stattfand, hat auch Bürgermeister Matthias Stadler gefreut. „Unter Einhaltung aller Regelungen startet St. Pölten in die neue Saison. Wir sind stolz unserem Ziel „Fittest City of Austria“ wieder ein Stück näher gekommen zu sein und freuen uns auf viele weitere Wettkämpfe in St. Pölten noch in diesem Jahr“, meinte das Stadtoberhaupt.

Frauen dominieren bei den Schwimmbewerben

Und schon beim Schwimmen zeigten die teilnehmenden Damen, dass sie offensichtlich besser die Corona-Krise weggesteckt haben. Trotz oft Doppel- und dreifachbelastung in denletzten Wochen, fanden sie auch moch genügend Zeit, um sich in Form zu bringen und vor allem über die 1.900-m-Distanz die Männer — man muss es so platt formulieren — zu blamieren. Mit einem Dreifachsieg kletterten sie aus dem Wasser! Ein Umstand, der auch Organisator Christoph Schwarz ins Grübeln brachte: „Offenbar sind Frauen doch Krisenfester als wir Männer. Jakob Fink rettete letztlich als Viertschnellster halbwegs die Ehre der Männer, mit allerdings 29 Sekunden Rückstand auf Siegerin Sara Vilic, welche die 1900 Meter in 25:40 Minuten absolviert hatte. Zeitgleich mit Fink kam Julia Hauser ins Ziel, die dann beim Laufen die Männer endgültig deklassieren sollte. Denn weiter ging die Serie gleich am darauffolgenden Samstag, dem 30. Mai. Ein Laufbewerb über fünf oder zehn Kilometer fand im Sportzentrum NÖ statt. Gelaufen wurde entlang der Traisen in Richtung Regierungsviertel.

Auf der 5-km-Strecke dominierte eben Olympiateilnehmerin Julia Hauser, die in 16:26 Minuten erneut alle Herren weit hinter sich ließ. Clemens Serloth (3.) kann sich aber immerhin rühmen, als erster Österreicher nach der Coronakrise bei einem Laufevent die Ziellinie überquert zu haben!

Schnellster Athlet des 10-km-Bewerbs war Mario Sturmlechner mit einer Zeit von 33:26 Minuten. Dabei hatte der Modellathlet vom LC Melk noch vor dem Start scherzhaft gemeint, dass der Corona-Speck noch auf den Rippen haften würde. Am Ende war er aber mit seiner Zeit sehr zufrieden. „Ich habe mir das Rennen sehr gut eingeteilt. Jetzt wird zwei Wochen gut trainiert und dann kann man beim zweiten Back on Track auf derselben Strecke schön sehen, ob das auch wirklich etwas genützt hat“, lachte er zufrieden, dass es jetzt endlich wieder mit den richtigen Wettkämpfen los geht.

Covid-19-Verordnung verhindert größeres Feld

Veranstalter Schwarz zog nach dem ersten Wochenende ein sehr positives Resümee. „Aus den aktuellen Bedingungen wollen wir für unsere Athleten das Beste herausholen“, erklärte er. „Wir schaffen wettkampfähnliche Bedingungen und geben jedem Starter die Möglichkeit seine aktuelle Form zu testen. Es freut uns sehr, dass die Serie so gut angenommen wird“, hofft er, bei den weiteren Back on Track-Terminen dann vielleicht noch mehr Teilnehmer begrüßen zu dürfen. „Derzeit ist die Teilnehmerzahl aufgrund der Covid-19-Verordnungen noch sehr eingeschränkt!“

Back on Track geht am 12. und 13. Juni, sowie am 26. und 27. Juni in die nächsten beiden Runden.