Am Wochenende absolvierte Ivona Dadic gleich bei ihrem ersten Mehrkampf der Saison einen echten EM-Test. Nachdem das Traditionsmeeting Ende Mai in Götzis für die 24-Jährige im Saisonaufbau zu früh gekommen war, passte drei Wochen später der Siebenkampf im deutschen Ratingen deutlich besser in den Zeitplan der Union-Athletin, den ihr St. Pöltner Trainer Philipp Unfried auf sie zugeschnitten hat.

Dadic traute sich beim Meeting in Nordrhein-Westfalen sogar eine Verbesserung ihres österreichischen Rekords zu, am Ende fehlten ihr dazu nur vier Punkte. „In fünf von sieben Disziplinen läuft es bereits sehr gut“, meinte sie dazu. Ihr Ziel, zum Saisonauftakt einen engagierten Siebenkampf absolvieren, hat sie aber auf alle Fälle geschafft.

So hielt sie nach dem ersten tag mit vier von sieben Disziplinen bei 3776 Punkten. Bei der WM im vergangenen August in London hatte sie nach Tag eins 3754 Punkte stehen und sorgte letztlich mit 6417 Punkten später noch für den heute gültigen österreichischen Rekord.

In Ratingen, wo die Vizeweltmeisterin im Hallen-Fünfkampf auf die komplette deutsche Elite traf, für die es noch um die EM-Tickets ging, ist sie in 13,56 Sekunden im Hürdensprint gleich mit einer persönlichen Bestzeit gestartet. Im Hochsprung blieb Dadic aber dann mit 1,72 Metern noch unter den Erwartungen, um im Kugelstoßen mit 14,86 Metern überraschend gleich eine weitere Bestmarke folgen zu lassen. „Dabei waren gerade im Kugelstoßen meine Trainingsleistungen zuletzt nicht so konstant, wie meine Trainer sich das vorstellen“, musste Dadic selbst lachen. „Das war ein Ausreißer nach oben!“ Im 200-m-Lauf ließ sie dann topmotiviert gleich noch eine Saisonbestleistung von 23,76 Sekunden folgen.

Noch große Reserven für‘s Highlight Berlin

Und auch am zweiten Tag zeigte die St. Pöltnerin großen Sport, konnte aber ihren Angriff auf den eigenen Siebenkampf-Rekord nicht erfolgreich abschließen. Am Ende kam sie mit 6413 Punkten hinter der Deutschen Carolin Schäfer (6549) auf Rang zwei und belegte damit die beste Platzierung, die je ein ÖLV-Athlet bei einem Wettkampf der IAAF-Combined-Events-Challenge holen konnte.

Der zweite Tag begann mit 6,09 Metern (+2,0 Wind) im Weitsprung, danach folgten 49,19 Meter im Speerwurf. Der abschließende 800m-Lauf geriet dann zum Solo für Dadic, die von Beginn weg an der Spitze lief und in 2:13,35 Minuten finishte. Für einen neuen Rekord um wenige Hundertstel zu langsam. Berücksichtigt man den frühen Saisonzeitpunkt, so ist die Leistung im Siebenkampf aber nicht hoch genug einzuschätzen, sind doch bis zur EM noch fast zwei Monate Zeit, in denen sich die Athletin der Union St. Pölten noch weiter steigern kann.

„Körperlich ist es mir heute sehr gut gegangen. Im Weitsprung habe ich im Anlauf ein paar Fehler gemacht, die wir jetzt ausbessern müssen. Speer war sehr konstant und gut, da bin ich sehr zufrieden, obwohl ich auch hier weiß, dass ich weiter werfen kann. Beim 800er weiß ich jetzt, wo ich stehe und woran ich bis Berlin noch arbeiten muss. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden und happy, ich bin heuer viel weiter und konstanter als 2017“, ist Dadic zuversichtlich, dann in Berlin in Topform zu sein. „In den Sprüngen habe ich 250 Punkte liegen gelassen, ohne dass ich von der Bestleistung ausgehe. Auf das kann ich aufbauen, ich spare mir das einfach für Berlin und lege das dann dort drauf.“