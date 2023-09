Stani krönt sich beim St. Pöltner Heimtunier zum Zentraleuropameister

Vor sieben Jahren hat Stanislaus „Stani“ Amann das Disc-Golf für sich entdeckt und nach St. Pölten gebracht. In Österreich war die Sportart aus den USA zwar schön länger bekannt, aber Amann hob alles auf ein neues Level. In St. Pölten durfte er mit Unterstützung der Stadt entlang der Traisen im Erholungsgebiet achtzehn Tees aufbauen. „Ich habe mit drei Feunden von Null vor sieben Jahren begonne, heute haben wir eine der schönsten Anlagen in Zentraleuropa“, ist Amann stolz. Und mit akribischem Training ist Stani auch binnen kurzer Zeit zu einem der besten Spieler Europas aufgestiegen. Nun war die Zeit reif, auch ein internationales Turnier in St. Pölten auszurichten. Zusammen mit seinem alten Spezi Georg Grubner und rund 20 weiteren Freunden hat er die Central European Discgolf Championships powered by Discmania ins Land geholt. Dafür wurde die ganze Anlage nochmals auf Vordermann gebracht, sodass sie sich letzte Woche in perfekten Zustand befand. Und am Freitag und Samstag gab's nicht nur Kaiserwetter, sondern für Frisbee-Spieler auch die so wichtige Windstille. „Besser geht's nicht“, fand nicht nur Stani, sondern auch rund hundert Athleten aus Österreich, Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Serbien, Italien und der Ukraine. Neben Amann waren noch fünf weitere Spieler am Start. „Leider haben wir bei den Frauen noch keine Bewerbsspielerin“, hofft Amann auch hier bald auf Nachwuchs.

Geboten wurde den Teilnehmern aber nicht nur ein perfektes Umfeld sondern auch ein tolles Rahmenprogramm. So gab es bereits am Donnerstag im Saal der Begegnung ein großes Playersmeeting. Und als Moderator konnte niemand geringerer als Dominik Sandler gewonnen werden. „natürlich auch ein enger Freund von usn, der gelegentlich auch Disc-Golf spielt“, erzählt Amann.

Gespielt wird beim Disc-Golf mit Frisbees und Ziel ist es, wie beim Golf, mit so wenig Würfen wie möglich von einem gekennzeichneten Abwurfbereich (Tee) in ein genormtes Ziel (Korb) mit dem Disc zu gelangen. Nach jedem Wurf muss von dort weitergespielt werden, wo der vorherige Wurf liegen geblieben ist. Bäume, Sträucher und das Gelände generell stellen willkommene Hindernisse dar. Die St. Pöltner Anlage hat natürlich auch die für CEDGC-Bewerbe erforderlichen achtzehn Bahnen. Erfunden wurde Disc-Golf in den 70er Jahren in den USA. Der Vorteil gegenüber Golf: Discgolf erfordert keine Platzreife und kann von Menschen jeden Alters, sowohl Männern als auch Frauen, unabhängig vom wirtschaftlichen Status gespielt werden.