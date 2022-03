Power für den Endspurt der SKN-Basketballer

Die Basketballer des SKN haben sich für die entscheidende Saisonphase noch einmal verstärkt. Mit Stefan Djukic (32 Jahre, 2,02 Meter) kommt ein Power-Forward aus Portugal mit serbischen Wurzeln.

„Er ist routiniert und bringt Energie aufs Spielfeld“, beschreibt Headcoach Andreas Worenz den Neuen. Djukic sammelte Erfahrungen in Portugal, England sowie Frankreich und ist die Ergänzung zum erst 18 Jahre alten Rahaan Mbemba und dem derzeit verletzten Chris Ferguson. Worenz: „Er wird uns unter dem Korb helfen.“

Apropos Mbemba: Der St. Pöltner war am Sonntag für das Nationalteam in der EM-Qualifikation im Einsatz. Bei der deutlichen 61:80-Auswärtsniederlage in der Schweiz stand Mbemba in der Starting-Five und 24 Minuten auf dem Feld. Dabei markierte er acht Punkte und vier Rebounds. SKN-Teamkollege Jakob Wonisch wurde hingegen nicht aufgeboten.

Superligist St. Pölten ist am kommenden Wochenende noch spielfrei, in der Platzierungsrunde geht es am 12. oder 13. März in Graz weiter. Das erste Heimspiel steigt am 19. März (17.30 Uhr) gegen Titelfavorit BV Vienna.