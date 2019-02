6.500 Athleten bei Spartan Race in St. Pölten erwartet .

Rund 6.500 Aktive – vom Profi bis zum blutigen Amateur – werden im kommenden Mai zum Spartan Race am ehemaligen Truppenübungsplatz im Süden St. Pöltens erwartet. Das Rennen wurde zuletzt in Wr. Neustadt durchgeführt, doch der Veranstalter hat sich für einen Wechsel in die Landeshauptstadt entschieden.