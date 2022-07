St. Pöltner Basketballer holen US-Spielmacher Holton

Werbung

Vater Mike Holton absolvierte über 300 Spiele in der NBA, Sohn Mike Jr. ist ab der kommenden Saison in St. Pölten zu sehen. „Sein Sohn hat definitiv sein Talent geerbt“, freut sich SKN-Obmann Markus Mayer über den Transfer. Der 31 Jahre alte Guard war bereits in Kapfenberg aktiv, danach folgten u.a. Stationen in Deutschland, Frankreich und zuletzt Zypern.

„Ich freue mich, Teil der SKN-Familie zu werden“, so Holton zu seinem Wechsel. „Mir gefällt die Richtung, in die sich der SKN entwickelt.“ SKN-Geschäftsführer Stefan Worenz: „Er wird uns mit seiner Erfahrung und seinem Spielstil nicht nur auf, sondern auch neben dem Spielfeld weiterhelfen, den Verein in seiner Entwicklung zu unterstützen. Er soll jenes Puzzlestück in unserer Mannschaft sein, dass uns für den nächsten Schritt gefehlt hat.“

Österreichs U20-Nationalteam beendete indes die Basketball-EM der Division B auf dem 17. Platz. Nach vier Niederlagen in der Gruppenphase wurden die ausständigen beiden Partien gegen Luxemburg und die Slowakei in der Platzierungsrunde gewonnen.

Mit dabei in entscheidenden Rollen waren beim Turnier in Tiflis auch die beiden SKN-Spieler Rashaan Mbemba und Felix Angerbauer. Der Guard hat jüngst seinen Vertrag in der niederösterreichischen Landeshauptstadt um zwei weitere Jahre verlängert.