EHWL: Gowie-Hattrick sorgt für klare Fronten im Ösi-Derby

Die St. Pöltnerinnen begannen gleich konsequent und Alexandra Gowie erzielte nach nur 2:22 Minuten bereits das 1:0. Damit war der Ehrgeiz der Gastgeberinnen noch nicht gestillt, sie griffen weiter druckvoll an, allein die Chancenverwertung ließ etwas zu wünschen übrig. Aber die Salzburgerinnen wurden in ihr Abwehrdrittel zurückgedrängt. Allein auf weitere Tore mussten die leider immer noch wenigen Fans in St. Pölten bis zum zweiten Abschnitt warten. In diesem war es erneut Gowie, die nach nur 46 Sekunden das 2:0 besorgt hat. Bei den wenigen, aber zweimal nicht ganz ungefährlichen Gästekontern, war Sabres-Torfrau Magdalena Luggin wie gewohnt am Posten. Für die Vorentscheidung sorgte Katharina Killius nach 36:51 Minuten mit dem 3:0.

Im Schlussabschnitt ließ der Druck der Gastgeberinnen deutlich nach, dafür ließen sie sich einige Mal zu Fouls hinreißen, die 2-Minuten-Strafen nach sich zogen. Folgerichtig musste man auch den ersten Gegentreffer hinnehmen (46:18 Minuten). Ein Momentum ergab sich für die Eagles dadurch aber nicht. Vielmehr war es Gowie, die ein drittes Mal einnetzte (56:41). Für den Schlussakkord sorgten zwar die Mozartstädterinnen, doch die SKN Sabres siegten mit 4:2.

Knappe 0:1-Niederlage bei den Titelverteidigerinnen

Bereits am Samstag mussten die Sabres dann zu den Titelverteidigerinnen nach Ungarn, die auch in der aktuellen Saison noch keinen Punkt abgegeben haben. Die von Headcoach Stephan Brozovsky hervorragend eingestellten St. Pölten hielten zwar gut dagegen, auch weil Torfrau Luggin einen großartigen Tag hatte. Ein Treffer in Minute 12:14 von HK Budapest entschied aber schließlich das Match. Die Ungarinnen waren danach zwar weitgehend überlegen, allerdings fuhren die Sabres auch immer wieder gefährliche Konter, die aber nicht von Erfolg gekrönt waren. „Trotzdem können wir die ungarische Hauptstadt erhobenen Hauptes verlassen“, meinte General Manager Christian Klepp.

Heimderbys am Mittwoch und Sonntag

Die volle Konzentration bei den Sabres gilt nun den zwei Heimspielen in dieser Woche. Bereits am Mittwoch (17.30 Uhr) empfangen die Brozovsky-Schützlinge die Neuberg Highlanders im Sportzentrum NÖ und am Sonntag geht es gegen die KEHV Lakers Kärnten (12.15 Uhr).