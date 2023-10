EWHL: Zwei Siege zum Saisonstart für die SKN Sabres

Ein Jahr lang haben sie pausiert. Jetzt sind sie wieder da. Und wie! Gerade einmal knapp 14 Minuten dauerte es am vergangenen Samstag, da durften die SKN-Mädels in ihrer neuen Heimat, der Eishalle im St. Pöltner Sportzentrum, erstmals jubeln: Hannah Price brachte ihr Team gegen MAC Budapest – immerhin Vorjahrs-Vizemeisterinnen – mit einem herrlichen Treffer 1:0 in Führung. Und das völlig verdient. Danach übernahmen zwar die Ungarinnen das Kommando – allein, die Defensive der Sabres war nicht zu knacken. Das lag auch an der erst 17-jährigen Torfrau Magdalena Lugging, die einfach nicht zu bezwingen war, erst in der 48. Minute hinter sich greifen musste. Da stand es dank Alexandra Gowie aber schon 2:0.

Trotzdem wurde es in der Schlussphase dann aber natürlich noch einmal so richtig spannend. Letztlich machte Lena-Maria Artner aber mit einem Empty-Net-Treffer alles klar. Ein Traumtor! Sie überhob nämlich von der Mittelauflage eine Spielerin vor dem Budapester Tor. „Wahnsinn“, fand auch Trainer Stephan Brozovsky, „so ein Treffer gelingt nur ganz selten – das war große Eishockey-Kunst.“ Aber nicht nur deswegen war er begeistert. Der Auftritt seiner Mädels war einfach wirklich sehenswert.

Gegen die Kasachinnen gleich nachgelegt

Nicht einmal 24 Stunden später legten sie nach. In Zeltweg traf man auf Aisulu Almaty, das seine Heimspiele nun doch in der Steiermark austrägt. Wie schon einen Tag zuvor gingen die SKN-Mädels sehr konzentriert an die Aufgabe heran. Und Laura Lüftenegger gelang die frühe Führung. Danach standen lange die beiden Torfrauen im Mittelpunkt des Geschehen. Wie schon gegen Budapest bot Magdalene Lugging eine tolle Leistung, sorgte dafür, dass man mit der knappen Führung ins dritte Drittel ging. Da schwanden dann langsam aber sicher die Kräfte der St. Pöltnerinnen, die „nur“ mit zwei Linien angetreten waren. Die fast logische Folge – der Ausgleich der Kasachinnen (51.). Doch die Sabres blieben konzentriert und in der 58. Minute gelang Alexandra Gowie doch noch der Siegtreffer. Klar, dass der Jubel nach der Schussirene keine Grenzen kannte. Auch bei Mastermind und Sportchef Christian Klepp: „Was für ein sensationeller Saisonstart! Das Comeback ist geglückt. Jetzt wollen wir natürlich weiter Gas geben. Und dafür sorgen, dass die Fans in die Halle kommen.“

Fans ließen noch aus

Einziges Manko: Zum Start war der Zuspruch noch überschaubar. Mit dabei allerdings die eine oder andere SKN-Fußballerin. Und die kommen wieder, wie etwa Lea Balogh verrät: „Das hat echt Spaß gemacht, die Mädels anzufeuern – ich denke hier werde ich Stammgast!“