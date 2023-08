Auch Österreichs Eishockey-Rekordmeister schlüpft unters SKN-Dach

Am Dienstag bat der SKN-Frauenvorstand Wilfried Schmaus ins Hotel-Restaurant Roter Hahn, um einige Neuerungen zu verkünden. Vor allem im Frauensport zeigt sich, dass die Vereinsführung eine neue Ära einläuten will. Neben den schon seit Jahren in Österreich dominierenden Frauenfußballerinnen, sollen künftig auch die neu gegründeten SKN-Basketballerinnen (die NÖN berichtete bereits) für Furore in Österreichs höchster Spielklasse sorgen. Dazu werden aber auch die soeben nach St. Pölten übersiedelten österreichischen Rekordmeisterinnen im Eishockey künftig unter dem SKN-Dach Aufnahme finden.

Christian Klepp, der sich derzeit mit dem bislang überaus erfolgreichen Frauennationalteam (zwei Siege in zwei Spielen, weiter geht es am Mittwoch) bei der WM in China befindet, ließ sich von seiner Frau Sandra bei der PK vertreten, die nun verkündete, was der General Manager der Sabres, bei unserem letztwöchigen Bericht zu den Sabres noch unter Verschluss hielt - vor allem den Namenswechsel des Vereins durfte er noch nicht verraten! Zur Beruhigung der Sabres-Fans sei gesagt, dass das Logo des Säbelzahntigers bleibt, auch wenn auch hier einige Retuschen vorgenommen werden, um es zeitgemäßer erscheinen zu lassen - und auch um es dem SKN-Branding leichter anzupassen.

Vorgestellt wurde bei der Pressekonferenz am Dienstag auch der neue SKN-Sabres-Headcoach Stephan Brozovsky (l.) mit Gowin und Sandra Klepp (v. l.). Die Ehefrau vom General Manager Christian Klepp, der in China weilt, präsentierte das neue Konzept (v. l.). Foto: Claus Stumpfer

Für die SKN-Fans sollte vor allem das neue Eishockeyteam keine Sorgen, sondern vor allem Freude bereiten. Finanziell ist das Team seit Jahren gut aufgestellt und sportlich spielt man auch auf europäischer Ebene stets eine vorbildliche Rolle. Dass acht „Säbelzahntigerinnen“ derzeit in China WM-Luft schnuppern und wohl auch gute Chancen auf einen Olympiastart 2026 in Italien haben, sollte für eine stolze Brust beim SKN-Anhang sorgen. Und die Heimmatches werden noch im September, gleich nach der WM in der europäischen Liga für internationales Flair in der Eishalle des Sportzentrums NÖ sorgen. Topteams aus Ungarn, der Slowakei, Italien und sogar Kasachstan sind dann praktisch wöchentlich zu Gast und garantieren Spitzenspiele.

Das Team haben wir mit ihren Stars schon letzte Woche vorgestellt. Vor allem die Jugend der Truppe beindruckt. Sandra Klepp rechnete bei der Pressekonferenz vor: „Der Altersschnitt beträgt 20 Jahre, wobei wir im Kader sieben U-18-Spielerinnen haben und nur zwei 30-Jährige.“ Ein Generationenwechsel ist also klar im Gange. „Die Jahrgänge 03, 04, 05, 06 sind überdurschnittlich stark, junge Spielerinnen sind immer besser ausgebildet, wichtig ist da die Basisausbildung und dass bei einem Nachwuchsverein Mädchen gleichberechtig behandelt werden“, erklärt Klepp.

Vorgestellt wurde bei der PK auch der neue SKN-Sabres-Headcoach Stephan Brozovsky. Wie sein Frauenteam zählt auch er zu den „jungen Wilden“ unter Österreichs Trainern. Brozovsky spielte selbst im Nachwuchs der Graz 99ers. Nach einem Auslandsjahr bei Tottenham Steam in Kanada, spielte er weiters für den KSV, Rattlesnakes Hart und zuletzt war er einige Jahren eine fixe Größe beim WEV in der ÖEL. „Als Coach konnte Brozovsky bei den Junior-Caps viel Erfahrung sammeln“, ist Sandra Klepp überzeugt, mit ihm eine erfolgreiche Saison absolvieren zu können.

Erfolg bei den SKN Sabres heißt weiterhin: Titel, Titel Titel!

Aber wie definiert sich Erfolg heuer, im ersten Jahr in St. Pölten, für die SKN Sabres? Mit fünf routinierten Leistungsträger wie Wittich und Matzka und dazu noch fünf Importspielerinnen (die NÖN stellte sie letzte Woche bereits alle ausführlich vor) soll auch heuer das EWHL-Play-off erreihbar sein. „Dann lassen wir uns überaschen, wie weit es noch geht“, erklärt Klepp. Bei der Staatsmeisterschaft will man natürlich auf alle Fälle wieder um den Titel in Österreich mitspielen, und gerne die im Vorjahr durch die einjährige Pause die unterbrochene Titelserie weiterführen.

Mit aktuell acht Spielerinnen bei der B-WM in China sollte das kein Problem sein. Teammanager Christian Klepp, der ebenfalls bei der WM in der österreichischen Delegation mitarbeitet, berichtet von einer tollen Stimmung nach den beiden Auftaktsiegen. „Es kann zwar, wie man bislang gesehen hat, jeder jeden schlagen, daher müssen wir am besten von Spiel zu Spiel schauen, aber die Mädels haben das bislang hervorragend gemacht!“ Nach dem Ruhetag am Dienstag geht es am Mittwoch und Donnerstag erst gegen die Niederlande und dann Gastgeber China weiter.

Magdalena Luggin, Charlotte Wittich, General Manager Christian Klepp, Antonia Matzka, Laura Lüftenegger (hinten, v. l.), Lena Artner, Anna Billa, Hannah Leitner und Katharina Killius (vorne, v. l.) konnten bei der Pressekonfrenz am Dienstag nicht anwesend sein. Sie sendeten dieses Bild von der WM in China, wo sie zwei Auftaktsiege feierten. Foto: Wolfgang Handler

Viel Neues auch bei den SKN-Basketball-Frauen

Aber neben den Eishockey-Frauen als neueste SKN-Mitglieder, wird seit einigen Monaten auch das Projekt mit dem Basketballteam in der Frauenbundesliga emsig vorangetrieben. Bei der PK konnte die Rückkehr eines legendären St. Pöltner Basketballnamens verkündet werden. Inga Orehkova, Tochter von Sergej Orekhov (UKJ Süba) und Swetlana Orekhova (UBBC Herzogenburg), wird das Team verstärken. Ob auch ihr Eheman Richie Williams, mit dem sie zwei Kinder hat, bei den SKN-Herren anheuern wird, steht aber noch nicht fest.

Inga Orekhova ist zurück in St. Pölten. Die Tochter von Sergej und Svetlana wird das neue Batketballprojekt in der Landeshauptstadt unterstützen. Mit 34 Jahren in den weltbesten Ligen bringt sie jede Menge Erfahtung mit. Darüber freuen sich auch Stefan Worenz, Wilfried Schmaus und Trainerin Lana Petrovic. Foto: Claus Stumpfer

Die 1,88 Meter große Orkchova erlernte das Basketballspielen schon im UKJ-Nachwuchs und in Herzogenburg gelang ihr bereits als Jugendliche an der Seite ihrer Mutter der Sprung ins Frauenteam. 2006 gewannen die beiden den Staatsmeistertitel und auch den Pokal. Danach wechselte Inga als 17-Jährige in die USA, wo sie es von der Collegespielern bis in die WNBA geschafft hat. Für Atlanta Dream und Connecticut Sun lief sie auf, dazwischen gab es aber immer wieder auch Engagements in Skandinavien. Auch eine mehrjährige Babypause legte sie ein. Und zuletzt kehrte sie Finnland den Rücken, weil erneut ein Kind unterwegs war. „Das erste Kind kommt jetzt in die Schule“, begründet sie im NÖN-Gespräch, warum sich 17 Jahre, nachdem sie St. Pölten verlassen hat, nun der Kreis wieder schließt. „Es ist Zeit heimzukehren“, will sie hier ihre Karriere auch beenden.

Orekhova ist allerding nur ein weiteres Steinchen, warum Trainerin Lana Petrovic vollmundig ankündigen kann, vorne mitspielen zu wollen. Mit Nina Krisper und Michaela Wildbacher konnten auf Anhieb zwei aktuelle A-Nationalteamspielerinnen für das Projekt gewonnen werden, große Hoffnungen setzt man auch in die Vorarlbergerin Lea Feitl, die zuletzt in der italienischen Serie B bei Palermo gespielt hat. Petrovic ist es aber auch wichtig, sich langfristig an der Spitze im österreichischen Frauen-Basketball festzusetzen.“ Passend zu diesen großen Zielen werden sich die SKN-Frauen bereits vor dem Start in der heimischen Superliga beim Adria-Cup mit Spitzenteams aus Kroatien, Slowenien und der Slowakei messen. Ab der dritten Herren-Superligarunde beginnt auch die Meisterschaft und bei der PK wurde auch bekanntgegeben, dass es bei Heimspielen fast ur noch Doppelveranstaltungen gegeb wird. Die Herren werden dabei in aller Regel um 16 Uhr Beginnen und um etwa 18.30 starten dann die Frauenmatches im Sportzentrum NÖ. „Trainiert wird bereits mit großen Zielen“, wie Krisper meinte. „Und wir wissen alle, dass wir bei den Gegnerinnen nicht gleich den Beliebtheitspreis gewinnen werden, weil wir als neu gegründeter Klub gleich ganz oben einstigen. Aber ganz ehrlich: Genau das macht mir richtig Spaß und spornt mich zusätzlich an!“