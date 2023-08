UEHV Sabres peilen mit sechs Teamspielerinnen das nächste Level an

Die Testspiele in Klagenfurt im Vorfeld der Weltmeisterschaften der Division 1A hat Österreichs Nationalteam zuletzt mit sechs Neo-St. Pöltnerinnen der Sabres (Rosina Fichtinger, Anna Billa, Laura Leitner, Antonia Matzka, Lena Maria Artner und Kapitänin Charlotte Wittich) sowie Magdalena Luggin vom Okanagan Hockey Club Europe gegen die starken Italienerinnen ganz knapp gewonnen, weshalb Teamchef Alexander Bröms optimistisch Richtung China blickt. Zweimal setzten sich die Österreicherinnen 3:2 durch, im ersten Spiel nach Penaltyschießen, im zweiten gelang das Siegtor in der Verlängerung. Am Samstag fliegt das Team nach China, am 17. August steht dort noch ein letzter Test gegen Dänemark am Programm, ehe es von 20. bis 26. August in Shenzhen um den Aufstieg in die A-WM geht.

Sabres-Spielerinnen träumen von den Olympischen Spielen 2026

Für Österreichs Team mit den vielen Sabres-Spielerinnen steht viel am Spiel, schließlich wollen sie sich mit dem Aufstieg auch gleich eine gute Ausgangsposition für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2026 in Italien schaffen. Die Chancen stehen gut, da das Fraueneishockey in Österreich in den letzten Jahren große Schritte vorwärts gemacht hat.

Vor 24 Jahren erfolgte Initialzündung für Fraueneishockey in Österreich

Treiber dieser positiven Entwicklung war die Klubgründung der Sabres im Jahr 1999 als erster Frauen-Eishockeyverein Österreichs durch Christian Klepp. Seitdem hat der General Manager mit seiner Truppe nicht weniger als 18 Mal den österreichischen Meisterpokal in die Höhe gestemmt und sechsmal auch den Meistertitel in der Europaen Women's Hockey League (EWHL) gewonnen. In beiden Bewerben hat kein anderes Team mehr Erfolge gefeiert! Und zur Bilanz kommen noch drei Titel im EWHL-Supercup gegen die Staatsmeisterinnen anderer europäischer Nationen wie Ungarn, Slowakei oder Italien hinzu.

In Wien war der Plafond erreicht

In der Vorsaison hat das Team von General Manager Christian Klepp allerdings am Meisterschaftsbetrieb nicht teilgenommen. Grund sei die mangelnde Unterstützung seitens der Stadt Wien und die fehlende Nutzbarkeit der Infrastruktur der Eishalle gewesen, erklärt Klepp, was letztlich im Wechsel nach St. Pölten gegipfelt ist. „In Wien gab es einfach keine Entwicklungsmöglichkeiten für junge Spielerinnen“, klagt Klepp, der selbst ein Leobendorfer ist. Ein Wechsel über die Landesgrenze wurde eingefädelt.

Wechsel nach St. Pölten als logischer Schritt

Gleich nach den Weltmeisterschaften fällt der Startschuss zur Meisterschaft und erstmals werden dann Österreichs Rekordmeisterinnen für Niederösterreichs Landeshauptstadt ins Rennen gehen. „Ohne einen strategischen Partner im Sport und die Unterstützung von Politik und Wirtschaft, ist eine nachhaltige Entwicklung nicht möglich“, war der Wechsel für Klepp ein logischer Schritt. In St. Pölten begegnen ihm nun ganz andere Voraussetzungen. Bereits am 22. August wird es daher bei einer Pressekonferenz weitere Ankündigung zur Entwicklung des Vereins geben. Die Vereinsfarben (gelb-schwarz), die noch auf den WEV als einstigem Partnerklub zurückgehen, sollen nicht verschwinden, ebenso der Name „Sabres“. „Wir wollen den Markenkern beibehalten, doch es werden neue Elemente einfließen“, bestätigt Klepp. „Auf das markante Logo mit dem gelben Säbelzahntiger werden die Fans jedenfalls nicht ganz verzichten müssen“, verspricht er.

Sportlich und wirtschaftlich ist Standortwechsel eine Win-Win-Situation

Bei Meisterschaftsstart werden sechs Spielerinnen bei den Sabres auflaufen, die auch im Nationalteam Führungsrollen innehaben. „Das wäre natürlich eine großartige Sache, wenn wir dank der Sabres mit einem Schlag gleich sechs Olympiastarterinnen oder noch mehr aus St. Pölten 2026 in Italien hätten“, ist Michi Hatz als zuständiger Beamter für den Spitzensport eine treibende Kraft hinter dem Projekt für das Sportland NÖ. Aber auch das Sportzentrum NÖ, NÖELV und die Okanagan Hockey Akademie (OHA) stehen voll hinter dem Projekt und freuen sich riesig über das neue Team, welches künftig St. Pölten und das Sportland NÖ repräsentieren werden. Vor allem die Wertschöpfung, welche das Team in Stadt und Land bringen, sind gern gesehen. Ilse Stöger, als Abteilungsleiterin und Geschäftsführerin des NÖ Landessportrats und NÖ Sportfachrats quasi oberste „Sportbeamtin“ Niederösterreichs, hat mit Hatz daher alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Sabres ins Land zu lotsen. „Wir haben schon bei der OHA gesehen, dass sie sehr viel Wertschöpfung bringt und auch bei den Sabres ist die Prognose sehr vielversprechend, unabhängig davon, dass nun ein weiteres österreichisches Spitzenteam aus NÖ kommt“, sieht Stöger eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und Klepp betont auch bei den Spielerinnen die blau-gelbe Dominanz. „Schon bisher kam ein Großteil der Aktiven aus Niederösterreich!“

Sportzentrum NÖ setzt auf Fraueneishockey

Im Sportzentrum NÖ freut man sich auf die Sabres. „Wir bieten die perfekte Infrastruktur mit eigenem Hotel und Gastronomie für die Übernachtung und Verpflegung der Gastmannschaften und des eigenen Teams; dazu Kraftkammer, Turnhallen, Meetingräume. Das alles gab den Ausschlag, dass sich die Klepp-Truppe für uns entschieden hat“, sagt SZNÖ-Leiter Franz Stocher nicht ganz ohne stolz. Besonders interessant ist für das Sportzentrum NÖ auch, dass die Sabres ein gutes Verhältnis zum kasachischen Meister haben, der kurioserweise auch in der europäischen Frauenliga mitspielt. Traditionell bestreitet der alle seine Matches bei den Sabres und bleibt zu diesem Zweck zwei bis dreimal im Jahr jeweils fast ein Monat lang im Land und bestreitet hier die Ligaspiele. Natürlich logiert der Klub heuer in St. Pölten und empfängt auch die gegnerischen Klubs hier, die dann die Hotellerie des Sportzentrums NÖ oder überhaupt St. Pöltens und Umgebung beanspruchen werden.

NÖ Landesverband sieht Chance für heimischen Nachwuchs

NÖELV-Ehrenpräsident Peter Andrecs wiederum zeigt sich für alle Mädchen begeistert, die in NÖ Eishockey spielen. „Für sie gibt es nun nach ihrer Laufbahn in den NÖELV-Nachwuchsligen eine neue Top-Adresse direkt in NÖ!“ Schließlich sei ein Paket geschnürt worden, das NÖ zum österreichweiten Vorreiter macht, was das Training betrifft. „Eishockeyspielerinnen können nun durchgehend bis zur U 18 bei den Burschen mittrainieren und werden parallel dazu in eine Frauenmannschaft integriert.“ Ein Weg, den man in Synergie mit dem SLZ St. Pölten (drei Nachwuchsspielerinnen stehen schon in der Sabres-Kampfmannschaft) und der OHA beschreitet. Chefcoach Rico Rossi zeigt sich gleichermaßen von der Kooperation begeistert: „Es ist für uns eine Freude, eng mit dem Aushängeschild im Fraueneishockey kooperieren zu können und wir werden gerne auch mit unseren Trainern helfen, das Eishockey-Frauenprogramm in Österreich zu unterstützen“, und der OHA-Boss ergänzt: „Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben!“

Okanagan Hockey Akademie unterstützt Sabres

Die Zusammenarbeit ist insofern bemerkenswerter, da der „Kampf“ um Eiszeiten auch in St. Pölten tobt und selbst die OHA wegen den Frauen einige Abstriche machen musste. Schließlich benötigen die Sabres zwei Eiszeiten pro Woche am Abend, eine davon am Freitag. Für die Eiskunstläuferinnen wird „die Luft zum Atmen immer dünner“, sieht sich UETV-Obmann Alfred Marbach ein wenig ins Eck gedrängt. Der älteste Sportverein St. Pöltens (seit 1872) „kämpft ums Überleben“, wie auch Eiskunstlauftrainerin Sabrina Kreutzer betont. Doch Eishockey hat nun im Sportzentrum NÖ offenbar Vorrang. „Letztlich bestimmen auch Leistungen und Erfolge über die Eiszeiten“, meinte Ilse Stöger gleich nach Vertragsunterzeichnung im Frühjahr.

Im Juli wurde das Sabres-Team komplett

Damit die Erfolge auch in der kommenden Saison nicht ausbleiben, dafür hat Christian Klepp mit seiner Funktionärsriege in den letzten Wochen mächtig „Gas gegeben“. Zahlreiche Spielerverträge wurden neu aufgesetzt. Schließlich hatten einige Asse das Jahr Pause genützt, um im Ausland Erfahrung zu sammeln. Aber jetzt hat Klepp seine Mannschaft gewohnt schlagkräftig beisammen. „E sind wieder fast alle an Bord“, ist er zufrieden.

Die Stars um Kapitänin „Loschi“ Wittich

Allen voran ist Charlotte Wittich, die selbst schon im Sabres-Vorstand sitzt, als Kapitänin zurück am Eis. Im „Pausenjahr" spielte sie in Schweden bei HV71. „Ihre Erfahrung wird bei unserem Neustart in NÖ eine bedeutende Hilfe sein“, ist Klepp überzeugt. Und nach einem Auslandsjahr in Mannheim konnte Lena Artner zum Comeback bei ihrem Stammverein überredet werden. Die 18-Jährige geht damit bereits in ihre fünfte EWHL-Saison. Österreichs Toptalent spielte schon als 13-Jährige in der Sabres-Kampfmannschaft! Auch Anna Billa wird kommende Saison wieder bei den Sabres zu sehen sein. Die 17-Jährige kann 35 EWHL-Einsätze vorweisen und ist bereits Stammspielerin des A-Nationalteams. „Sie wird eine Stütze unserer Defensive“, freut sich der Boss der Schwarz-Gelben.

Matzka-Rückkehr als „Königstransfer“

Aber auch Routiniers hat das Team wieder in seinen Reihen. Ein Coup gelang mit der Rückkehr von Antonia Matzka. Nach ihren Anfängen bei den Sabres und Okanagan war sie sieben Saisonen in den USA, und legte dort eine großartige Karriere hin. Nach ihren Stationen in der NCAA (Holy Cross und University of Vermont) spielte sie zuletzt für die Buffalo Beauts in der PHF. Erst Ende Juli entschied sich Matzka zur Rückkehr nach Österreich, wo sie ihre Laufbahn bei „ihren“ Sabres fortsetzen wird! „Darüber sind wir wirklich sehr glücklich, das ist schon unser Königstransfer“, jubelt Klepp.

Nach sieben Jahren in den USA ist die 25-jährige Nationalteamspielerinnen Antonia Matzka zurück bei ihrem Stammverein UEHV Sabres. Die Freude darüber kann General Manager Christian Klepp unschwer verbergen. Matzka ist in dieser Zeit als Spielerin gereift und soll den Sabres nun bei deren Ziel helfen, "das nächste Level" zu erreichen. Foto: UEHV Sabres

OHA-Trainerin Gowie als Sabres-Stützin

Die enge Partnerschaft mit der OHA unterstreicht der Umstand, dass künftig auch Alexandra Gowie für die Sabres auflaufen wird. „Sie ist eine routinierte Spielerin, welche die Liga seit neun Jahren kennt, und sie wird uns mit ihrer Erfahrung eine große Hilfe sein“, ist Klepp überzeugt. Gowie arbeitet bei Okanagan Hockey Europe als Coach. Und sie bringt quasi ihren OHA-Schützling Artemis Tekin mit ins Team. „Die Traisnerin spielt erst wenige Jahre Eishockey, ist aber sportlich vielseitig und ein riesen Talent, zudem topmotiviert“, lobt Gowie.

Ein Sinnbild für die Zusammenarbeit der Sabres mit der Okanagan Hockey Akademie: Artemis Tekin (r.) und Laura Nagy besuchen das SLZ St. Pölten und spielen bei den Sabres. Es wächst zusammen, was zusammen gehört! Foto: Claus Stumpfer

Legionärin Hannah Price als Vorbild auf und abseits vom Eis

Um aber international in der EHWL bestehen zu können, dazu bedarf es auch Legionärinnen an der Seite der jungen österreichischen Talente. Hannah Price war letzte Saison „RPI Verteidigerin des Jahres“ und wurde erst am 7. August von ihrem College in Albany mit dem Award „Akademie-Sportlerin des Jahres der Bezirkshauptstadt“ ausgezeichnet, ehe sie zu ihrem neuen Team in St. Pölten abgereist ist. „Das ist wirklich eine tolle Auszeichnung, die zeigt, was für ein Fang uns da gelungen ist. Hannah ist nicht nur eine großartige Sportlerin, sondern war auch sonst an ihrer Uni ein absolutes Vorbild“, weiß Klepp. Ursprünglich aus Pittsburgh, zeigt Price unglaublich großes soziales Engagement. So organisierte sie eine Tafel für Bedürftige mit Nahrungsmitteln vom College-Campus und sie arbeitet auch sonst eng mit dem Roten Kreuz zusammen. In den letzten vier Jahren bestritt sie zudem alle 98 Spiele der Albany Engineers in der Startformation.

Mit Hannah Price hat ein echtes Vorbild am Eis und auch abseits davon bei den Sabres unterschrieben. Erst am 7. August wurde sie noch von ihrem College mit dem Award "Sportlerin des Jahres von Albany" ausgezeichnet, ehe sie zu ihrem neuen Team in St. Pölten abgereist ist. Foto: UEHV Sabres

Sarah Steele bringt ihre jüngere Schwester mit

Als weiteres Zuckerl für die Sabres-Fans hat Klepp letzte Woche auch den Vertrag mit Sarah Steele klargemacht. Sie spielte bereits in der Saison 2017/18 bei den Sabres und führte das Team damals nicht nur zum österreichischen Meistertitel, sondern machte es auch zum EWHL-Champion. Sie wird nun erstmals gemeinsam mit ihrer Schwester Lauren in einem Team spielen. Für die jüngere der beiden ist es die erste Station in Europa nach dem College.

Sarah Steele (l.) ist eine alte Bekannte für die Sabres-Fans, schließlich hat sie in der Saison 2017/18 das Team im Meisterjahr angeführt und wurde mit den Sabres auch EWHL-Champion. Nun bringt sie ihre Schwester Lauren mit nach St. Pölten. Die Tinte von der Vertragsunterzeichnung wurde gerade trocken. Foto: UEHV Sabres

Ungewohnte Vorbereitung wegen Sommer-WM

Für die Sabres war die Vorbereitung auf die Saison nicht nur wegen der einjährigen Pause ungewohnt, auch die Weltmeisterschaft im Sommer stellt Klub und Spielerinnen vor neue Herausforderungen. „Wir sind es nicht gewöhnt, uns im Sommer für so ein wichtiges Turnier vorzubereiten. Normalerweise liegt der Fokus in dieser Zeit auf Ausdauer, Kondition und Kraft“, erklärt Sabres- und Nationalteamleaderin Matzka, sieht aber auch Positives. Für das Teamgefüge im Nationalteam sei die Sommer-WM sehr gut gewesen, weil niemand von seinem Verein zum Nationalteam stößt, sondern sich alle voll auf die ÖEHV-Auswahl konzentrieren konnten. Weshalb Matzka heuer große Chancen fürs Nationalteam sieht, um aufzusteigen. „Zumal in diesem Jahr auch zwei Nationen aufsteigen (Anm.: Nach aktuellem IIHF-Regulativ, gibt es bei den Frauen zwei Absteiger aus der Top Division, sowie zwei Aufsteiger aus der Division 1A). Es kommt nur noch auf die Umsetzung auf dem Eis an und das wird uns hoffentlich gut gelingen.“ Als Hauptkonkurrenten werden Norwegen, Dänemark, die Niederlande, die Slowakei und Gastgeber China gehandelt. Matzka lässt sich aber auf keine Spekulationen ein: „Die beste Devise ist, auf uns selbst zu schauen“, meint sie.

Matzka will ihre US-Erfahrung an die Jungen weitergeben

Ihre großen Erfolgen in der Highschool und am College in den USA erklärt die 25-Jährige nach einem Jahr bei den Buffalo Beauts in der Premier Hockey Federation in den USA erklärt Matzka als „Lehrjahre“. Nun will sie ihre Erfahrung an die jüngeren Spielerinnen der Sabres weitergeben. „Ich habe mich sowohl als Spielerin als auch als Studentin in den letzten sieben Jahren in den USA extrem weiterentwickelt, habe viel dazugelernt. In Nordamerika ist das Spiel viel schneller und körperbetont. Man spielt sehr nach System und Spielplan. Das bringe ich jetzt auch mit nach Österreich. Ich habe gesehen, wie wichtig das ist, um erfolgreich zu sein.“

Die übernächste WM folgt sogleich

Die Saison heuer wird jedenfalls für die Frauen eine enorme Belastung, denn die Sommer-WM bringt noch einen Sonderfall: eine WM im Herbst und die nächste dann gleich wieder im Frühjahr. „Ja, unsere Damen spielen mit dem Nationalteam jetzt im August die WM 2023 und dann gleich nochmals, falls sie aufsteigen im Mai, und sonst im April, die WM 2024“, bestätigt Klepp. Ein Problem für die Sabres sieht er darin aber nicht. „Wir sind stolz auf unsere Teamspielerinnen und hoffen bald noch einige mehr Talente abstellen zu dürfen!“

Die nächsten Highlights

Von 20. bis 26. August kämpft Österreichs Frauennationalteam gegen Norwegen, Dänemark, die Niederlande, China und die Slowakei um den Aufstieg in die Top-Division. Die Auftaktspiele gegen Norwegen (20. 8.), Dänemark (21. 8) und die Niederlande (23. 8.) können auf LIVE.eishockey.at verfolgt werden, die Spiele gegen China (24. 8) und die Slowakei (26. 8) werden live auf ORF-Sport+ übertragen.

Die endgültigen Spieltermine zur Meisterschaft in der EHWL sollen bis zur Pressekonferenz am 22. August vom Verband veröffentlicht sein.