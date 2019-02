Rund 6.500 Aktive – vom Profi bis zum blutigen Amateur werden am 10. und 11. Mai zum Spartan Race am ehemaligen Truppenübungsplatz im Süden St. Pöltens erwartet. Das Rennen wurde zuletzt in Wr. Neustadt durchgeführt, doch der Veranstalter hat sich für einen Wechsel in die Landeshauptstadt entschieden. Die genaue Streckenführung mit den zahlreichen Hindernissen rund um Völtendorf wird den Athleten aber erst unmittelbar vor dem Start bekannt gegeben. Wald, Wiesen und die Traisen sollen dem Event in St. Pölten ein Alleinstellungsmerkmal verleihen. Anspruchsvoll, aber für alle Teilnehmer bewältigbar!

Es gibt drei Hauptformate: 5 Kilometer mit 20 Hindernissen („Sprint“), 13 Kilometer mit 25 Hindernissen („Super“) und 21 Kilometer mit 30 Hindernissen („Beast“). Sollte dabei ein Hindernis für die TeilnehmerInnen zu schwierig sein, können stattdessen eine vordefinierte Anzahl an Burpees (Strecksprünge aus dem Liegestütz) absolviert werden. Dabei richtet sich der Event nicht nur an Einzelsportler – auch der Teamgeist steht im Vordergrund. Der Slogan „keiner wird zurückgelassen“ zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Veranstaltung.

Die Anmeldung läuft laut Helge Lorenz von der Triangle-Agentur sehr gut. Drei Monate vor der ersten Austragung gibt es fast 4300 Starter, was das Spartan Race in St. Pölten zu den teilnehmerstärksten Sportveranstaltungen Österreichs macht. Vor allem die Zahl der Teilnehmerinnen ist mit 1427 bemerkenswert. Wer noch keinen Race-Pass hat, kann sich auf spartanrace.de anmelden.

Seit September gibt es bereits das „Spartan Wednesday Workout“, bei dem - je nach Wetterlage – im Schnitt 50 bis 70 Athleten unter professioneller Anleitung für den Event trainieren. Das Workout findet jeden zweiten Mittwoch ab 19 Uhr am Rathausplatz bis zum Spartan Race statt.