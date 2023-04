St. Pöltner dominieren in Katzelsdorf

Werbung

Letzte Woche ging die Prämiere der Rosalia Trail Challenge in Katzelsdorf über die Bühne. Zur Auswahl standen Lauf- und Wanderbewerbe von 22 bis 160 Kilometern. Bei Dauerregen, Matsch und Schnee konnte sich der in St. Pölten lebende Kärntner Thorben Rahlves von Beginn an auf der 53-km-Strecke absetzen. Bei Kilometer 40 wurde es dann aber doch eng, weil ein Konkurrent sich die Strecke sehr gut eingeteilt hatte und sukzessive aufholte. „Plötzlich hatte ich wieder Sichtkontakt zum Kollegen hinter mir, der auf den letzten 10 Kilometern noch eine Durchschnittspace von 3:34 Minuten/Kilometer abspulen konnte“, wurde Rahlves noch fast am falschen Fuß erwischt. Der Zweikampf Äußerte letztlich in einen Schlusssprint, bei dem Rahlves nach 1500 Höhenmetern in 4:54 Stunden dann doch um bloß zwei Sekunden die Oberhand behalten hat.

Auf der 80-km-Strecke mit 1.800 Höhenmetern hatten ebenfalls zwei St. Pöltner die Nase vorn. Nachdem Markus Charvat eher in den Anstiegen die Waden spielen ließ, konnte Vadym Strasser bergab seine Stärke ausspielen und letztlich entschieden sich die beiden Freunde für einen gemeinsamen Zieleinlauf - Ex-aequo-Sieg in 7:42 Stunden.