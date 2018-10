Nachdem man beim ersten Heimspiel in die Prandtauerhalle ausweichen hat müssen, gab es diesmal die Premiere im renovierten Sportzentrum NÖ für die Falken. Und obwohl sie zuletzt im Ausweichquartier einen Erfolg einfahren hatten können, agierten die Frey-Schützlinge zu beginn des NÖ-Derbys sichtlich nervös. Die vom Ex-St.-Pöltner Augustus Strazdas angeführten Industrieviertler gingen aggressiv in die Partie und zunächst gelangen keinem der Teams Treffer. Nach fünf Minuten stand es 1:2! „Es wurde in den ersten Minuten wie erwartet um jeden Zentimeter hart gekämpft“, meinte Pressesprecher Thomas Zettel.

Es waren dann die Gäste aus Vöslau, die schneller in die Gänge kamen. Sie zogen rasch auf 6:3 (9.) und dann 7:4 davon.

Die Falken kämpften sich dann auf 6:7 heran und Peter Schildhammer vergab im 1:1 gegen Vöslaus Goalie Legende Mario Dubovecak mit einem Stangenschuss den Ausgleich. Im Gegenzug erhöhten die Gäste wieder auf 8:6 und durften sich noch über eine Zeitstrafe St. Pöltens freuen, sodass es bis zur 28. Minute dann wieder einen Drei-Tore-Vorsprung gab.

Falken schaffen noch den Ausgleich

Im Finish der ersten Halbzeit drehen aber die Falken auf und angeführt von Oldie Peter Schildhammer können sie noch zum 9:9 ausgleichen. „Der Spielstand spiegelt die starke Abwehrleistung auf beiden Seiten wider, mit den Torleuten im Zentrum“, findet Zettel. Dubovecak sollte am Ende auch noch als Man of the Match ausgezeichnet werden, doch Goalie Mark Hübner wurde als Seriensieger in dieser Kategorie diesmal von Kevin Wieninger abgelöst. Denn der Aufbauspieler der Falken kam extrem stark aus der Kabine.

Mit drei Toren in Folge sorgte er nun für einen Drei-Tore-Vorsprung der St. Pöltner – 15:12 (43.). Das 16:12 durch Schildhammer gaben dann die sonst hervorragenden Unparteiischen nicht, obwohl der Ball nach einem Lattenpendler hinter der Linie war. Die Gäste kamen nochmals auf 14:15 heran.

Wieninger konzentrierte sich in weiterer Folge wieder auf seine Rolle als Spielmacher, der Schildhammer perfekt in Szene setzte. Hinten hielt Hübner den Kasten rein und Abwehrchef Martin zettel hielt die Defense zusammen. So gab es am Ende doch noch einen klaren Sieg mit vier Toren Vorsprung. Dubovecak nahm in den letzten Minuten entnervt auf der Bank Platz.