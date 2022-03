Derby endete in einem Remis

Werbung

Eine 40-minütige Spielunterbrechung gab es beim letzten Grunddurchgangsspiel zwischen den St. Pöltnern und Hollabrunn. Geborgen werden musste Gäste-Scharfschütze Kristof Gal, nachdem er über Jan Neumaier „gestolpert“ war. Es war bereits die zweite Rote Karte in der ersten Halbzeit gegen die Hausherrn, nachdem in den Anfangsminuten Martin Zettel des Felds verwiesen worden war. „Ich hab ganz normal in den Arm gegriffen“, konnte der Abwehrchef seinen Ausschluss nicht nachvollziehen.

Trainer Damir Djukic wiederum brachten diese Disziplinlosigkeit seiner beiden Mannschaftsstützen auf die Palme. „Diese Ausschlüsse haben uns heute einen klaren Sieg gekostet.“ Außerdem bemängelte er generell die Einstellung seiner Spieler, nachdem die Gäste nicht in Bestbesetzung erschienen waren.

Hollabrunns Kristof Gal wird am Strecker weggebracht. Zum Glück stellte sich seine Verletzung als weniger ernst heraus, als zunächst befürchtet. Foto: Claus Stumpfer

„Da dachte jeder, das wird ein Spaziergang heute, der Sieg ist uns sicher. Die Leistung war dann unterirdisch“, kündigte er weitreichende Konsequenzen an, falls es nächste Woche beim Play-off-Spiel gegen Tulln nicht bedeutend besser sein würde. „Bei einer solchen Einstellung nächste Woche in Tulln, trete ich gleich nach dem Spiel zurück“, warnte er in der Schlussansprache seine Spieler.

Auch für ihn das einzig Positive des Abends war letztlich die Nachricht, dass sich Gals Verletzung als nicht so schwer wie befürchtet herausgestellt hat. Nachdem der Hollabrunner mit dem Rücken auf den Hallenboden gekracht war, blieb er laut schreiend liegen und konnte sich zunächst auch nicht bewegen. Befürchtet wurde daher sogar ein Wirbelbruch oder Schlimmeres, da seine Füße und Arme auch kurz taub waren. Im AKH gab es Entwarnung: Es handelt sich „nur“ um eine Bandscheibenquetschung und einen stark geprellten Rücken. Der 28-Jährige konnte noch am selben Abend in häusliche Pflege entlassen werden, wird dem UHC in den nächsten Wochen aber sicher fehlen.

Die Falken wirkten nach dem Unfall jedenfalls mehr geschockt als die Hollabrunner. Nach der ausgeglichenen Anfangsphase, verabsäumen es die Falken zunächst eine doppelte Unterzahl der Gäste auszunützen, die Führung bleibt bei +1 (10.). Bei 7:7 (15.) ist Coach Djukic bereits sichtlich genervt vom Spiel seiner Truppe (15.) und als auch noch Zettel die Matchsperre ausfasst, brodelt’s im Coach (18.). Das Spiel bleibt aber ausgeglichen. Bei 11:10-Führung passiert dann der Unfall und Hollabrunn kann sich danach bis zur Pause auf 17:13 absetzen.

Erst nach einer Kabinenpredigt, ausnahmsweise bleibt Djukic mit seinem Team zur Pause nicht in der Halle, pirscht sich das Falken-Rumpfteam (ohne Posset, Pirkfellner und die Ausgeschlossenen) wieder heran — 19:21 (40.). Auch bei den Gästen fehlten aber Mitkov und Kosteski.

In der 46. Minute gelingt der Ausgleich zum 22:22 und sechs Minuten später, nach einer starken Phase beider Goalies, gibt’s die erste Führung der St. Pöltner in der zweiten Halbzeit (23:22). Letztlich können die Falken aber den letzten Angriff nicht erfolgreich abschließen, weshalb es beim 25:25 bleibt. Für Djukic kein versöhnliches Ende.

Zum „Man of the match“ wurden Matthias Bruckner beziehungsweise Hollabrunns St. Pöltner Wieninger gewählt.

Am Samstag (19 Uhr) muss in Tulln eine deutliche Steigerung her, wollen die Falken nicht voll im Abstiegssumpf eintauchen. Das nächste Heimspiel folgt dann am 9. April gegen Brixton Fire Krems/Langenlois (19 Uhr). Beide Male ist verlieren verboten!