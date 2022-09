Großartige Stimmung beim Saisonfinale in St .Pölten

Werbung

Den Triathletinnen und Triathleten wurde in St. Pölten nochmals richtig eingeheizt. Auch wenn beim traditionellen Saisonabschluss in St. Pölten diesmal das Wetter nasskalt war, sorgte vor allem die Premiere der DACH Paratriathlon-Meisterschaften für Begeisterung.

Gestartet wurde am Sonntag bereits zeitig in der Früh mit dem 19. Fittest City Triathlon, einer Herausforderung, der sich knapp hundert wetterfeste Athleten stellten. Bei den Herren setzte sich Lukas Meindlhuber vor Martino Bertolin und Arthur Winter durch. Bei den Damen freuten sich Delia Blaess, Nina Schwarz und Fabienne Meschuh über ihre Stockerlplätze.

Die besten Para-Triathleten Österreichs, Deutschlands und der Schweiz ahben in St. Pölten ihre Meister in den diversen Klassen ihre Meister gekürt. Mit dem Deutschen Martin Schulz war auch ein Doppel-Olympiassieger am Start. Foto: Bestzeit

Schlachtenbummler sorgten für tolle Stimmung entlang der Rennstrecke, die sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen mehrmals beim Eventgelände vorbeigeführt hat. „Das Rennen ist jedes Jahr aufs Neue großartig und man wird von den Zuschauern toll angefeuert“, meinte eine Finisherin.

Deutschland und Schweiz kürten auch Para-Meister

Und in diesem Rahmen wurden danach erstmals die länderübergreifenden Para-Triathlon-Meisterschaften ausgetragen, welche das Rekordstarterfeld von 43 Top-Para-Triathletinnen und -athleten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum großen Kräftemessen nützten. Die Favoriten Florian Brungraber und Günther Matzinger, sowie der deutsche Doppel-Olympiasieger Martin Schulz gingen mit besonders hohen Erwartungen an den Start.

Brungraber holte sich in seiner Klasse souverän den Sieg und wurde zum österreichischen Meister gekürt. Jan Freude wurde deutscher Meister, und Daniel Wyss holte sich den Schweizer Titel. In der Klasse PTS5 setzte sich Schulz an die Spitze, gefolgt von Matzinger und Karas Adam, einem weiteren Deutschen. Matzinger freute sich: „Es war ein hartes Rennen und ich bin zufrieden, dass ich den zweiten Platz geschafft habe.“ Bei den Damen gewannen die Deutschen Susanne Böhme und Nele Ludwig in ihren Kategorien.

Florian Brungraber war länder- und klassenübergreifend schnellster Para-Triathlet an diesem Tag. Foto: Bestzeit

„Es ist eine tolle Sache, dass wir diese Para-Triathlon-Meisterschaften mit den Triathlonverbänden Deutschlands und der Schweiz umsetzen konnten“, freute sich auch ÖTRV-Sportdirektor-Stellvertreter Oliver Laaber, der darin einen großen Schritt in der Entwicklung des Paratriathlonsports sieht. „Das ist eine großartige Sache auf der ‚Road to Paris 2024‘“, bedankte er sich ausdrücklich bei der Stadt St. Pölten für die tolle Unterstützung. Tatsächlich wurden unglaubliche sportliche Leistungen gezeigt, die entsprechend gewürdigt wurden. „Die Veranstaltungsagentur Bestzeit hat dafür gesorgt, dass alle Athleten herzlichst empfangen wurden“, sprach er von einem „großartigen Event“.

Auch Christoph Schwarz von Bestzeit zeigt sich begeistert: „Wir organisieren den Fittest City Triathlon bereits seit 19 Jahren. Dass wir dieses Jahr zusätzlich die Premiere der DACH Para-Triathlon-Meisterschaften durchführen durften, ist eine große Ehre, denn der Para-Triathlonsport liegt uns sehr am Herzen.“ Und auch er lobte die St. Pöltner, die rund ums Eventzentrum die Sportler anfeuerten. „Sie haben für einen würdigen Rahmen gesorgt, das freut und ganz besonders!“

Nächstes Jahr feiert der Fittest City Triathlon sein 20-jähriges Jubiläum. „Wir werden uns dafür etwas ganz Besonderes einfallen lassen“, verspricht Schwarz. „Es wird bestimmt ein Highlight im Triathlon-Rennkalender 2023 und es lohnt sich, dabei zu sein!“ Die Anmeldung öffnet in Kürze.