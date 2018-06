Nach dem Abgang von Markus Wagesreiter als Spielertrainer wird Janos Frey die St. Pöltner Falken in die kommende Saison als Chefcoach führen. Der erwartete Aufstieg des Ungarn zum Alleinverantwortlichen der Kampfmannschaft wurde nun anlässlich der Saisonabschlussfeier am Samstag in der Eventarena von Obmann Kögl offiziell bekannt gegeben.

Frey ist in St. Pölten kein Unbekannter. Es war selbst Spielertrainer bei den Falken, coachte schon als Spieler Jugendmannschaften und kehrte nach einigen Jahren Vagabundierens letzte Saison als Jugendtrainer in die Landeshauptstadt zurück.

Salfinger übernimmt Jugendarbeit

Mit Milan Ivanovic wird Frey ebenfalls ein bekanntes Gesicht als Co-Trainer zur Seite stehen, schließlich fungierte er bereits letzte Saison als U-20-Trainer und stand bei den Bundesligamatches neben Frey an der Linie, um Wagesreiter zu unterstützen.

Neu im Trainerteam der Falken ist Patrick Salfinger, der nunmehr Frey in der Jugendarbeit ersetzen wird. Salfinger kommt aus dem Damenteam der Union St. Pölten, bei dem er bislang im Nachwunschbereich tätig war. Auch er ist ein ehemaliger Spieler der HLA-Mannschaft der St. Pöltner Falken.

„Bei den Spielern bleibt mit der Ausnahme von Wagesreiter alles, wie es ist“, erklärte Vize-Obmann Johannes Kral. Obmann Michael Kögl gab sich aber noch bedeckt, ob vielleicht doch eine weitere Verstärkung kommt. „Fix ist noch nichts!“

Fest steht nur, dass die Falken in der HLA 2 an den Start gehen werden. Denn so heißt die ehemalige Bundesliga (zweithöchste Spielklasse Österreichs) ab sofort.