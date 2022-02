Licht und Schatten in Traun für St. Pöltens Handball-Damen

Wie schon in der letzten Saison bremste auch diesmal Covid die St. Pöltnerinnen aus. Die letzten beiden Matches in der WHA-Challenge bestritten sie am 11. Dezember, auch sämtliche geplante Testspiele wurden abgesagt.

„Der Großteil des Teams hatte im Jänner Covid, wir konnten zwei Wochen gar nicht und erst seit letzten Mittwoch wieder halbwegs vollzählig trainieren, wobei noch nicht alle Spielerinnen wieder ganz fit sind“, klagte Trainerin Rita Varga-Borbás. Das Spiel am Samstag in Traun war daher ein völliger Neustart für die Truppe von Trainerin Rita Varga-Borbás.

Man startete entsprechend vorsichtig. Bis zur 12. Minute (5:5) konnte sich kein Team absetzen. Dann brachte Mateja Urch mit vier Toren in Folge (2 Strafwürfe, 2 Gegenstöße) die St. Pöltnerinnen 9:5 in Front. Durch schnelle Gegenstöße bauten die St. Pöltnerinnen den Vorsprung sogar auf 11:5 aus.

Bei tief stehender Sonne das Momentum verloren

„Dann gingen in der Linzer Sporthalle aber sturmbedingt die Jalousien hoch und die tiefstehende Sonne blendete Spielerinnen, Kampfgericht sowie Schiedsrichter, was präzise Gegenstoßpässe danach vereitelte“, klagt St. Pöltens Sektionsleiter Gerhard Halm. Stattdessen mussten Alkic und Wagner mit zwei Minutenstrafen vom Feld, die Traunerinnen kamen wieder ins Spiel und konnten bis zur Halbzeit auf 15:13 verkürzen.

In die zweite Spielhälfte startete St. Pölten in Überzahl, vergab aber viele Chancen und schoss die ausgezeichnete Torfrau Trauns erst richtig warm. In der 45. Minute glich Traun erstmals zum 21:21 aus. Bettina Schlögl musste nach einem Foul verletzt vom Feld und wenig später ging Traun erstmals in Führung (24:23, 50.).

In der knappen Endphase fehlt St. Pölten das nötige Glück und die Abstimmung. Kreisspielerin Lajla Alkic stemmt sich noch mit zwei schönen Toren vom Aufbau dagegen und stellt drei Minuten vor Schluss auf 27:27. Aber Traun geht durch einen Strafwurf erneut in Front. St. Pölten stellt in der letzten Minute auf eine offensive Abwehr um, Torfrau Jelena Maticevic hält einen Freiwurf. Die zur besten Spielerin gewählte Birgit Wagner wird von ihrer Gegenspielerin am Abspielen gehindert, aber ohne Konsequenzen. Schlussendlich verliert St. Pölten gegen den Tabellen-Sechsten 27:28.

„Ich hatte befürchtet, dass es schwer wird, den Spielrhythmus zu finden, wenn das Match knapp wird. Für mich war der Knackpunkt schon in der 20. Minute, als wir beim Stand von 11:5 in doppelter Unterzahl spielen mussten und in der Folge den Vorsprung verspielt haben“, meinte Varga-Borbás.

Tulln siegt in einem weiteren Nachtragsspiel gegen Perchtoldsdorf und ist somit fix Grunddurchgangssieger.