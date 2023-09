Benefiz: NÖ Priesterauwahl gegen Club NÖ

Organisator Gottfried Lammerhuber, der das NÖ Priesterteam als früherer Religionslehrer seit Jahren als Spieler unterstützt, hat das Spiel für Familien in Not, mit denen er als Direktor der Mittelschule Böheimkirchen immer wieder konfrontiert wird, initiiert. Der Ankick erfolgt am Sportplatz in Böheimkirchen um 15 Uhr, St. Pöltens Bischof Dr. Alois Schwarz wird diesen vornehmen. Im Vorspiel treffen Böheimkirchner Legenden ab 13.30 Uhr aufeinander. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.