Treue ist das Um und Auf bei den Vereinen im Bezirk St. Pölten

Beim SC Herzogenburg (SCH) ist die Funktionärsriege seit Jahrzehnten ein verschworener Haufen. Und auch bei den Helfern passiert kaum Fluktuation. Es sind rund um einen Spieltag knapp 30 Personen im Einsatz. Die größte Anzahl stellt beim Klub aus der 2. Landesliga West das Kantinenpersonal. Meistens kümmern sich zwölf Leute ums leibliche Wohl, in der Küche und im Service.

Fünf bis zehn Ordner sind am Matchtag mit dabei, wobei sich die genaue Anzahl am Zuschaueraufkommen orientiert. Beim ersten Meisterschaftsspiel gegen Würmla am Sonntag wird man zur Matinee wohl aus dem Vollen schöpfen. Zwei Platzwarte sorgen für ideale Voraussetzungen für die Spieler.

Jeweils eine Person verkauft die Tickets beim Eingang, ist als Platzsprecher tätig, gibt den Online-Spielbericht ein, übernimmt die Betreuung der Schiedsrichter, versorgt die Kanäle im Social-Media-Bereich und empfängt die Sponsoren. „Die meisten von uns sind schon jahrzehntelang dabei, alle Abläufe sind hunderte Male durchgespielt worden“, kann Obmann Kurt Schirmer nichts mehr überraschen. Selbst Corona hatte dadurch keine negativen Auswirkungen. „Selten geht wer weg, noch seltener kommt wer dazu“, beschreibt Schirmer ein Problem, das alle Vereine haben. Kameradschaft wird großgeschriebenBeim SCH greift aber noch ein Rädchen ins andere. Schirmer: „Jeder weiß, was er zu tun hat.“ Alle fleißigen Helfer sind ehrenamtlich tätig und enge Freundschaften bestehen auch. „Das hilft natürlich“, bestätigt Schirmer.

Die freundschaftliche Atmosphäre ist es, was Erich Rauschmayer hauptsächlich antreibt. Wie lange er schon mithilft, damit der Ball Woche für Woche bei Kampfmannschaft, Reserve, Nachwuchs und nun auch Frauen läuft, weiß der Zeugwart gar nicht mehr so genau. „Ich war nie ein großer Kicker, habe aber schon früh versucht, mich nützlich zu machen“, erzählt der heute 59-Jährige. Als Zeugwart sorgt er dafür, dass die Dressen für die Spieler jeden Alters immer tipptopp sind. „Waschen tu ich sie nicht, aber ich sammle immer alle Dressen ein und bringe sie dann zu den jeweils eingeteilten Wäscherinnen“, erzählt er.

Und dann müssen auch die Bälle immer in Ordnung sein. „Sie sind ja das Werkzeug der Spieler, das muss auch beim Training schon passen“, weiß er. Und bei Rauschmayer kommt es auch fast nie vor, dass ein Spieler geschickt werden muss, einen „verschossenen“ Ball aus irgendeinem Gebüsch zu holen. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er das selbst erledigt. „Das hält mich fit“, lacht er.

Was ihm beim Klub hält? „Die Kameradschaft bei uns ist toll. In Herzogenburg halten alle zusammen und es ist auch der Respekt da. Da wissen alle, dass man es aus Spaß an der Freude macht und nicht, weil es einem angeschafft wird.“

Natürlich ist auch der sportliche Erfolg „ihrer“ Elf für Ehrenamtliche ein Faktor: Je mehr freiwillige Helfer ein Klub hat, um diverse Aufgaben zu übernehmen, desto größer sind auch die sportlichen Erfolgsaussichten. Und bei Klubs, die Erfolg haben, wollen sich auch noch immer Menschen aus einem Ort gerne engagieren. Dazu kommt ein deutliches Gefälle zwischen Stadt und Land. In den Ballungszentren findet sich kaum noch wer, der unentgeltlich Funktionen übernimmt. Aber trotzdem gibt es sie bei allen Klubs: die Freiwilligen, die den Laden am Laufen halten. Und manche verschlägt vermeintlich der reine Zufall zu einem Klub. Ehrenamtliche vom

Zufall angespült?So war es etwa bei Hannah Hofko, die seit heuer fix als Masseurin beim ATSV Schönfeld fungiert. Hofko ist selbst Volleyballspielerin beim Union z+p St. Pölten und da selbst zweimal in Folge Landesmeisterin. Darüber hinaus ist sie Physiotherapeutin in Ausbildung. Ein Physiotherapeut ihrer Großmutter war zugleich beim ATSV Schönfeld tätig und klagte über seine Arbeitsüberlastung.

Der Klub hätte ihn gerne zweimal in der Woche auch am Training neben den Spielen, aber das ginge sich einfach nicht aus. Also brachte die Oma ihre Enkelin ins Spiel. Sie erzählte, dass Hannah die Physioausbildung macht und vielleicht aushelfen könne.

„Anfangs habe ich nur an Donnerstagen beim Training massiert, was eine super Sache für mich neben dem Studium war“, erzählt Hannah Hofko. Mittlerweile ist der „Standardphysio“ nicht mehr da und sie hat die Spieler der Reserve und Kampfmannschaft am Tisch. „Es macht mir mega Spaß“, lacht sie. Und die Schönfelder sind auch äußerst zufrieden mit ihr.

Aber auch, wenn es wie reiner Zufall klingt, dass Hannah Hofko bei den Schönfeldern gelandet ist, stellt man bei näherer Betrachtung das genaue Gegenteil fest. Schon Papa Harald, Sektionsleiter der St. Pöltner Volleyballer, zerriss seine Fußballschuhe zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr beim Arbeiterklub aus dem Wienerwald. „Dass Hannah jetzt auch beim ATSV ,werkt', ist super, weil so komm ich auch wieder an meine alte Wirkungsstätte“, freut er sich. „Es gibt noch immer viele Gesichter, die damals auch schon am Platz waren, und fast alle, mit denen ich in der Kampfmannschaft gespielt habe, sind jetzt im Verein als Funktionäre oder Ähnliches tätig“, erzählt er.

„Und im Buffet stand die Renate. Die war schon bei uns in der Jugend in der Kantine die Göttin – und ist es noch immer!“

Herzogenburgs Zeugwart Erich Rauschmayer läuft noch selbst los, wenn ein Fußballer den Ball ins Unterholz oder gar aus dem Klubgelände schießt. Ein kleiner Zusatz zu seinen eigentlichen Aufgaben: Dressen und Bälle in Schuss halten sowie Cornerfahne und Tornetze aufstellen. Foto: Claus Stumpfer