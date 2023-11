Harland wird zum 100-Jahr-Jubiläum Siebenter der Nationalliga

Am Samstag fand im Amtshaus Harland die Rückrunde der Nationalliga um den siebenten Platz statt. Schon beim Eintreffen des Gegners aus Tirol fiel auf, dass sie nicht in Bestbesetzung angereist waren. Steiner und Lamparter hatten die Reise nicht mitgemacht. Da die Harlander in Rum/Innsbruck „nur“ mit 0:2 verloren hatten, machte man sich bei den St. Pöltnern Hoffnungen das Ergebnis noch drehen zu können. Nachdem der für den Wettkampf besetzte Schiedsrichter leider nicht erschienen war, sprang kurzerhand Gerhard Peya, seines Zeichens Präsident des ÖGV, als Schiedsrichter ein. Und vor rund 60 Kraftsportfreunden entwickelte sich ein sehenswerter Wettkampf.

Am Ende hatte der SC Harland Holz Wallner sogar deutlich die Nase vorn, siegte mit 5:0 (1359,18:1115,22 Sinclairpunkte) und wurde letztlich Siebenter in der Jahresendwertung der Nationalliga. Die Leistungen der Harlander Aktiven: Manuela Borst schaffte 58 kg im Reißen und dazu mit 79 kg neue persönliche Bestleistung im Stoßen. Elisabeth Riegler kam mit 62 kg/78 kg auf über 300 Punkte. Stark waren auch die Cousins Nicolas Gril (95 kg/120 kg) und Erik Grielenberger (107 kg/120 kg). Reißen und Stoßen geteilt haben sich Dieter Pfeifer und Sayed Sadat. Pfeifer schaffte im Reißen 92 kg, Sadat kam im Stoßen auf 85 kg.

Nach dem Wettkampf gratulierte Peya den beiden Mannschaften und überreichte die Platzierungsteller. Außerdem beglückwünschte er den SC Harland zum 100-jährigen Bestehen seiner Gewichthebersektion und überreichte Adolf „Adi“ Gril die goldene Ehrenhantel des ÖGV für sein fast 60-jährige Wirken im Verein.

Der Vorstand freute sich nicht nur über die tollen Leistungen seiner Athleten, sondern auch über ein Serviceteam, welches in Küche und Schank kulinarisches Topniveau ablieferte, sowie seine flinken Gewichtstecker, die einen reibungslosen Wettkampfablauf ermöglicht haben.