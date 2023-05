Harlander Erfolge bei Staatsmeisterschaften

Harlands starke Frauen waren bei den Staatseinzelmeisterschaften am Pfingstwochenende in Vösendorf recht erfolgreich. In der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm Körpergewicht sicherte sich Manuela Bost mit der Zweikampfleistung von 135 kg den Vizestaatsmeistertitel. Im Reißen schaffte sie 60 kg und im Stoßen 75 kg. Dritte ihrer Klasse wurde Daniela Priesching mit 140 kg Zweikampfleistung (61 kg/79 kg).

Gefehlt hat Anja Steidl, die derzeit wieder in Australien weilt. Beim SC Harland Holz Wallner ist man aber mächtig stolz auf sie, denn bei der australischen U20/U23-Meisterschaft in Perth hat Steidl mit 55 kg im Reißen und 65 kg im Stoßen in ihrer Gewichtsklasse den Sieg davongetragen. Titel gab's für diese Leistung aber natürlich keinen, Steidl durfte als Österreicherin nur im offenen Bewerb antreten, hat aber die Genugtuung, stärker als alle Aussie-Damen zu sein.

Schon bei den österreichischen Mastersmeisterschaften vor einem Monat in Feldkirchen gab es einen Stockerlplatz für den Vorstadtklub. Peter Figl wurde Zweiter in der Masters-1-Klasse bis 89 Kilogramm Körpergewicht. Er brachte für Silber 94 kg/114 kg zur Hochstrecke.