Zehn-Meter-Putt am Extraloch ins Glück

An einem bis zum letzten Schlag spannenden Finaltag bei der Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten musste fast schon zwangsläufig ein Stechen über den Sieg entscheiden. Zwischenzeitlich lagen neun Spieler innerhalb eines Schlags und waren damit mittendrin im Titelkampf. Der vor dem Finaltag führende Franzose Dario Antonisse zählte aber nicht dazu, obwohl er auf Loch 11 ein Hole-in-One erzielen konnte. Letztlich kam ein Quartett um Mike Toorop (Niederlande), Clement Guichard (Frankreich), Jean de Wouters (Belgien) und Nicklas Staub (Deutschland) bei einem Gesamtergebnis von -11 ins Ziel. Es ging zurück auf Loch 9 (eigentlich ein Par-5-Loch, bei den Pros aber Par 4) des Golfclub St. Pölten – und das gleich mehrmals. Erst am dritten Extra-Loch fiel die Entscheidung zugunsten des jungen Staub, der erst vor zwei Wochen seinen 20. Geburtstag gefeiert hatte und in Goldegg sein erst drittes Pro-Golf-Tour-Event spielte.

Mut zum Risiko wird belohnt

„In den drei Runden zuvor habe ich dreimal Eisen auf der Neun abgeschlagen“, sagte Staub, der im Play-off seine Taktik änderte. „Ich hatte dabei nicht einmal eine Chance auf Birdie. Deswegen habe ich mich im Play-off für den Driver entschieden.“ Im Stechen mit den drei Kontrahenten musste eine mutigere Herangehensweise her. Nach zwei Pars belohnte sich Staub am dritten Extra-Loch für seine couragierte Entscheidung und notierte trotz eines verzogenen Drives das entscheidende Birdie. „Ich wollte ihn definitiv nicht kurz lassen, weil es der Putt zum Sieg war“, meinte der Gewinner der Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten über seinen gelochten Zehn-Meter-Putt.

Staub vom eigenen Sieg „schockiert“

Staub konnte direkt im Anschluss an das Play-off noch nicht glauben, was ihm da gerade gelungen war – dritter Start auf der Pro Golf Tour, gleich der erste Titel. „Ich bin ein wenig schockiert.“ Weniger schockierend als vielmehr faszinierend ist neben seinem bislang größten Erfolg auch seine Vorgeschichte: Staub kam erst Anfang Juni nach Deutschland und lebte zuvor knapp 15 Jahre in Florida. „Vor ein paar Monaten entschloss ich mich, nach Deutschland zu kommen, um mehr Zeit mit meinen Großeltern zu verbringen. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen.“ Nun lebt Staub mit seiner Familie bei Heidelberg.

Umzug von Florida trägt Früchte

„Ich bin so froh, dass wir diese Entscheidung gefällt haben, und dass ich jetzt auf dieser Tour spielen kann. Ich könnte nicht glücklicher sein. Diese Tour ist unglaublich.“ Mit dem Umzug und dem Schritt, zu seinen Großeltern zu ziehen, habe sich auch Staubs Einstellung zum Golf geändert. Auf den Mini-Touren in Südflorida sei er gerne mal wütend geworden und habe Schläger zertrümmert. „Ich glaube, die Leute haben es gehasst, mit mir zu spielen“, gibt er offen zu. Inzwischen ist jedoch nicht mehr Golf, sondern seine Familie das Wichtigste. Daher auch der Umzug ins Heimatland seines deutschen Vaters. „Einfach Zeit mit meinen Großeltern zu verbringen, hat mir mental so sehr geholfen.“

Felix Schulz aber bester Österreicher auf Rang 15

Bester Österreicher wurde Felix Schulz als Fünzehnter mit -6, er benötigte also insgesamt 204 Schläge. Gefolgt wurde er von Maximilian Lechner (-4, Platz 23.), Amateur David Ennsmann (-2, 30.), Tobias Möser (Par, 44. und Paul Schebesta (+1, 46.). Nur diese fünf schafften nach zwei Tagen den Cut und durften am Finaltag dabeisein. Nach dem zweiten Tag führten ex aequo der Franzose Antonisse und eben Staub (beide -9), gefolgt von Philipp Katich (D), Zan Luka Stirn (CZ) und Jean De Wouters (BE) mit -8. Bester Österreicher war da noch der Amateur Ennsmann vom GC Mondsee mit -7 am geteilten sechsten Platz.

Die St. Pöltner Timo Wöll (+4) und Bercekem Renda (+3) verpassten nach 36 Loch doch recht deutlich den Cut. Dabei hatte Wöll am ersten Tag, dem Dienstag, bei anfänglich leichtem Regen mit +1 und Renda mit +2 den Cut, der da bei -1 lag, noch vor Augen. Ennsmann führte da überhaupt noch das Feld mit -7 bei Par 70 an. Ihm gelang eine sensationelle erste Runde mit acht Birdies bei nur einem Bogey! Der Franzose Andoni Etchenique lag mit -5 an zweiter Stelle, gefolgt von fünf Spielern mit -4.

Timo Wöll zeigt einen Schlag aus dem Bunker. Am zweiten Tag hatte der Lokalmatador in St. Pölten aber nicht seinen besten Tag und so verpasste er mit einem Tagesscore von +3 den Cut doch recht deutlich, nachdem er am ersten Tag mit +1 noch nahe dran war. Foto: www.foto-woell.at

Möglich gemacht hat dieses Turnier auch heuer der Hauptsponsor Raiffeisenbank, ÖGV und NÖGV (österreichischer und niederösterreichischer Golfverband) sowie die zahlreichen Helfer des GC St. Pölten, der zur Murstätten-Gruppe gehört.