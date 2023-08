Auf Krückel, Teynor und den Nachwuchs ist Verlass

Der italienische Skiverband veranstaltete zwei Riesentorläufe für die Nachwuchsathleten. Für den LSV-NÖ starteten mit Christina Zickbauer, Marie Prochaska (BSV Voith) und dem Rohrbacher Florian Köberl unter insgesamt 37 Starterinnen und Startern aus sechs Nationen, diesmal zwar nur drei Asse von Austria Ski, die jungen Niederösterreicher zeigten dafür aber einmal mehr groß auf.

Den Auftakt bei den jüngeren machte der Riesentorlauf in zwei Durchgängen im Best-of-two-Modus am Freitag, bei dem die Voith-Girls Zickbauer (1.) und Prochaska (2.) wieder für einen österreichischen Doppelsieg sorgten . Die Freundinnen, die im September die zweite Klasse der MD-Ski-Mittelschule in Lilienfeld besuchen werden, flitzten auch tags darauf beim zweiten Riesentorlauf als schnellste hinunter. Zickbauer schaffte somit in Tambre zweimal den Sprung aufs Siegertreppchen und Prochaska wurde zweimal Zweite. Dritte wurde bei beiden Rennen die Tschechin Anna Bockova.

U16m-Starter Florian Köberl konnte am Freitag im zweiten Durchgang die Laufbestzeit einfahren, doch nach Problemen im ersten Durchgang war der Rückstand schon zu groß gewesen und der Rohrbacher musste sich trotzdem geschlagen geben. Doch schon am Samstag zeigte das Toptalent abermals seine Klasse. Köberl siegte in der Klasse Schüler 16 männlich vor Vortagessieger Robin Polansky (CZE) und Lokalmatador Agostino Bryan (ITA).

Der Rohrbacher Florian Köberl vom USC Lilienfeld, flankiert von den Voithlerinnen Marie Prochaska (l.) und Christina Zickbauer, holte sich bei den FIS-Kindercuprennen in Tambre den Sieg im zweiten RTL, nachdem er beim ersten wegen eines schweren Fehlers im ersten Durchgang trotz Bestzeit im zweiten nicht mehr vorne mitmischen hatte können. Foto: NÖ-Ski

Bronzene für Krückel und Teynor

Nach den Schülerrennen starteten insgesamt knapp 50 Rennläuferinnen und Rennläufer aus fünf Nationen beim FIS-Super-G. Auch das Voith-Ass Daniela Krückel war am Start und schaffte den Sprung aufs Podest – die Kirchbergerin jubelte in Italien über den hervorragenden dritten Platz. Ihre Austria-Ski-Kolleginnen Tina Hetleisch (5.), Emma Eberhardt (6.) und die junge Pottschacherin Lara Teynor (8.) konnten ebenfalls Top-10-Ergebnisse erzielen. Bei den Herren verpasste der Böheimkirchner Sebastian Posch als Vierter im Super-G knapp das Podest. Beim Riesentorlauf in zwei Durchgängen am Samstag gab es abermals eine Bronzemedaille für Niederösterreich, diesmal für Teynor, die hinter Sarka Abrahamova (CZE) und Ambra Gasperi (ITA) als Drittplatzierte abschwang. Auch die restlichen drei Österreicherinnen erzielten tolle Ergebnisse: 5. Eberhardt, 6. Hetleisch und 8. Krückel. Im abschließenden Slalom triumphierten die beiden Burgenländerinnen Emma Eberhardt vor Hetleisch. Teynor belegte Rang sechs und Krückel Rang acht.

Posch und Schön ist knapp keine Medaille vergönnt

Beim RTL der Herren landete Posch, der für den WSV Traisen fährt, auf Rang sechs, dicht gefolgt vom für den USC Lilienfeld fahrenden Gösinger Leopold Schön (beide MD Ski), der als Achtplatzierter abschwang. Die Geschwister Sebastian und Valentin Lemp-Pfannenstill von der Ski- und Sportunion Texingtal erreichten die Plätze 13 beziehungsweise 16. Im Slalom wurde Posch wie schon beim Super-G Vierter, Sebastian Lemp-Pfannenstill Zehnter, Leopold Schön Elfter und Valentin Lemp-Pfannenstill holte Rang 13.

Begleitet und beraten wurde das Ski-Austria-Team von Ex-Grasskiprofi Ingrid Hirschhofer, sowie von Nationalteamtrainer Erich Horvath sowie Rudolf Morscher.