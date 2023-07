Fünf MD-SKI-Talente bei Grasskicamp in der Slowakei

Eifrig trainierten die jungen Athleten bei großer Hitze und fieberten dem Abschluss des Camps, den drei internationalen FIS-Rennen am 19. und 20. Juli entgegen. Insgesamt 56 Rennläuferinnen und Rennläufer aus sieben Nationen (Deutschland, Italien, Schweiz, Tschechien, Slowakei, Japan und eben Österreich) waren am Start. Für den österreichischen Skiverband starteten mit Christina Zickbauer, Marie Prochaska, Helge und Imke Gudd, sowie Florian Köberl gleich fünf Schüler der MD Ski Mittelschule in Lilienfeld, die durch die Grasskisaison gleich eine optimale Vorbereitung für die kommende Wintersaison ganz ohne Gletscher genießen konnten.

Voith-Race-Kids dominieren die Rennen zum Campabschluss

Am ersten Renntag wurde ein Gymkhana (Vielseitigkeitswettbewerb mit unterschiedlichen Elementen wie Slalomtoren, Wippen, Riesenslalomelementen, Sprüngen, etc.) und ein Slalom in zwei Durchgängen ausgetragen. Tags darauf matchten sich die Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler dann abermals bei großer Hitze im Riesenslalom. Die in der Klasse Schüler 12 weiblich startenden Voith-Race-Kids Zickbauer und Prochaska waren sehr erfolgreich und konnten bei allen drei Rennen das Podest erreichen. Beim Auftaktbewerb Gymkhana und im letzten Bewerb am Mittwoch, dem Riesenslalom, sorgten die beiden Elfjährigen jeweils für einen österreichische Doppelsieg. Prochaska kam beide Male vor Zickbauer ins Ziel, die aber jeweils vor der Japanerin Kasumi Numata blieb. Im Slalom konnte die Japanerin Numata die beiden Wilhelmsburgerinnen ganz knapp (die Drei lagen nach zwei Durchgängen innerhalb von 29 Hundertstel Sekunden) besiegen und gewann vor Prochaska (2.) und Zickbauer (3.).

Marie Proachska behielt bei allen drei Camp-Abschlussrennen in der Slowakei die Oberhand gegenüber ihrer Voith-Teamkollegin Christina Zickbauer, die bislang meist leiht im Vorteil war. Ganz knapp reichte es für Flo Köberl zweimal nicht aufs Stockerl und auch die Gudd-Geschwister blieben als Grasski-Novizen noch ohne Medaille. Foto: LSV-NÖ

Köberl schrammt zweimal am Stockerl vorbei

Der 2009 geborene Rohrbacher, Florian Köberl, verpasste sowohl im Gymkhana, als auch im Slalom als Vierter in der starken Klasse der Schüler 16m, knapp das Podest, konnte damit aber wertvolle Punkte für die Cupwertung sammeln. Im RTL riskierte er zu viel und schied aus. Die 13-jährige Imke Gudd startete in der Klasse Schüler 14w und konnte mit Platz 10 im Gymkhana und als Sechste im Slalom zwei Top-10-Ergebnisse erzielen. Ihr Bruder Helge belegte in der Klasse Schüler12m gleich dreimal den fünften Platz.

Die nächsten FIS-Rennen im Schülercup finden im August in Tambre (ITA) statt. Bis dahin trainieren die jungen ÖSV-Athleten wieder regelmäßig mit den Stützpunkt-Trainern Johannes und Sascha Posch im NÖ Grasskizentrum in Schwarzenbach (St. Veit/Gölsen).