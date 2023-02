Uralt-Rekord wackelt: Fuchs läuft in 6,61 zu Gold

Werbung

Beim Höhepunkt der heurigen Leichtathletik-Hallensaison, den Staatsmeisterschaften der allgemeinen Klasse und der U 18 in Linz konnte die Union St. Pölten elf Medaillen einheimsen, fünf davon sogar in Gold.

Für den absoluten Höhepunkt dieser Titelkämpfe sorgte dabei gleich am ersten Tag der Neo-St. Pöltner Markus Fuchs. Der österreichische Rekordhalter über 100 Meter war erst im Winter zur Union St. Pölten gewechselt und holte über 60 Meter in beeindruckender Manier den ersten Staatsmeistertitel für seinen neuen Verein.

„Ich will unbedingt unter 6,60 laufen, ich werde erst zufrieden sein, wenn ich das geschafft habe. Aber ein Titel ist ein Titel, den nimmt man immer.“

Fuchs knallte im Finale 6,61 Sekunden auf die Tartanbahn und verbesserte damit den von ihm gehaltenen NÖ-Rekord. Außerdem bedeutete diese Zeit auch das direkte Limit für die Hallen-Europameisterschaften in Istandbul (2. bis 5. März).

„Ich will unbedingt unter 6,60 laufen, ich werde erst zufrieden sein, wenn ich das geschafft habe. Aber ein Titel ist ein Titel, den nimmt man immer. Bei der EM kann ich aber sicher noch etwas drauflegen“, zeigt sich Fuchs optimistisch bald den Uralt-Rekord von Andreas Berger über 60 Meter (6,56 Sekunden) zu knacken.

Fuchs konnte sich heuer bislang sukzessive bei jedem Start steigern. So lief er bereits letzten Mittwoch beim stark besetzten Meeting in Dortmund, das zur World Athletics Indoor Tour (Silber-Status) zählte, als Fünfter eine neue Saisonbestmarke von 6,66. Sieger wurde der Pole Dominik Kopec mit Meeting-Rekord von 6,57 Sekunden.

Begonnen hatte Fuchs heuer in Lyon am 28. Jänner als Achter mit 6,74, danach steigerte er sich in Ostrava am 2. Februar als Siebenter auf 6,69.

Mit dem Sieg der schnellsten Österreicherin Magdalena Lindner über 60 Meter der Frauen untermauerte St. Pölten seine Rolle als Sprinthauptstadt Österreichs. Lindner kam im Vorlauf trotz verpatztem Start auf gute 7,43 Sekunden und steigerte sich bei ihrem Gold-Lauf im Finale dann auf 7,37, nur eine Hundertstel von ihrer persönlichen Bestleistung entfernt.

„Nach meiner Erkrankung passt jetzt alles, die Form ist wieder da und geht nach oben“, war sie mit der Zeit von 7,37 schon zufrieden. „Ich traue mir aber schon noch mehr zu, am besten dann bei der EM“, meinte sie.

Mit dem Staatsmeistertitel sammelte die Union-Sprinterin auch wichtige Punkte für die EM-Qualifikation über die Europarangliste.

Am Ende der Meisterschaften führte Lindner dann auch noch die 4x200-Meter-Staffel der Union St. Pölten mit Lena Pressler und den beiden Youngsters Moyo Bardi und U-18-Athletin Magdalena Lang in überlegener Manier - mehr als drei Sekunden vor der zweitplatzierten Linzer Staffel - zum Staatsmeistertitel.

Schauer sorgt für Sensation auf den Mittelstrecken

Für die restlichen beiden Staatsmeistertitel sorgte etwas überraschend Neuzugang Sandra Schauer über 1500 und 3000 Meter. Auch die 25-jährige Topläuferin war erst im letzten Jahr zur Union St. Pölten gewechselt und holte in Linz das begehrte Doppel-Gold auf der Mittelstrecke.

Dabei gab es in Abwesenheit der Jahresschnellsten Lena Millonig aus Mödling jeweils einen St. Pöltner Doppelerfolg. Silber holte in beiden Bewerben Duathlon-Weltmeisterin Sandrina Illes. Die beiden St. Pöltner Ausnahmeläuferinnen dominierten vor allem das 3000-Meter-Feld und überrundeten nahezu alle Konkurrentinnen.

„Zwei Titel sind super cool! Vor allem die deutliche persönliche Bestleistung über die 3000 Meter freut mich sehr, aber meine Hauptdisziplin bleiben die 1500 Meter, da will ich im Sommer noch schneller werden“, bilanzierte Doppelsiegerin Schauer top motiviert.

Für zwei weitere Silbermedaillen sorgte 400-Meter-Hürden-Spezialistin Lena Pressler über 200 Meter und 400 Meter. Pressler musste sich dabei trotz starker persönlicher Bestleistungen jeweils nur der Olympiasemifinalistin über 400 Meter, Susanne Gogl-Walli geschlagen geben. Vor allem der neue Hausrekord über 400 Meter in 54,05 Sekunden lassen für die Freiluftsaison der St. Veiterin wieder große Hoffnungen aufkeimen.

Eine weitere Medaille in der allgemeinen Klasse, nämlich in Bronze, gab es für U-20-Athletin Moyo Bardi im Weitsprung. Bardi setzte ihre Saisonbestweite von 5,78 Metern in den Sand und holte nach Silber bei den Juniorinnen nun auch Bronze bei den „Großen“.

Absolute Spitzenplätze holten auch noch 800-Meter-Läufer Niklas Kainrath als Fünfter und Stabhochspringerin Rafaela Burda mit Saisonbestleistung von 3,20 Metern und dem undankbaren vierten Rang.