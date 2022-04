Abstiegszone ade: St. Pöltens Falken vor Fixierung des Klassenerhalts

Werbung

Vor wenigen Wochen stand St. Pölten am Abgrund und auch Trainer Damir Djukic hatte bereits mit dem Rücktritt gedroht. Nach dem Spiel gegen Atzgersdorf kann von Krise aber keine Rede mehr sein.

Trotz Personalnot, jetzt fehlt auch noch Abwehrchef Martin Zettel. Der Koch hat sich in der Arbeit an der Hand verbrannt und eine Infektiin eingefangen, was ihn außer Gefecht setzt. „Aber die Antibiotika wirken“, hofft Vater Thomas auf eien Rückkehr bereits am Sonntag bei WAT Fünfhaus, wo dann mit einem Sieg der Abstieg auch rechnerisch vom Tisch sein sollte.

Gegen Atzgersdorf zeichnete sich von Beginn ein offener Schlagabtausch ab, bei dem die Torhüter stets im Mittelpunkt standen. Vor allem Obmannsohn Jakob Kögl, der zuletzt das Vertrauen gegenüber Mark Hübner bei Djukic gewonnen hat, zeigte Glanzparaden am laufenden Band. Zwischen achter und zehnter Minuten buten die Falken dann die Führung erstmals auf drei Tore aus (6:3).

Doch auch Kögls Gegenüber, Hartwein ließ sich nicht lumpfen, brachte ebenfalls den Falkenangriff Mitte der ersten halbzeit ins Stocken.

„Es hat uns noch etwas die Kreativität gefehlt, aber zumindest der Einsatz stimmt jetzt hundertprozentig“, war Djukic dennoch zufrieden. Und Kögl sorgte trotz fieler Fehlwürfe der Falken, dass der Abstand konstant bei zwei bis drei Toren blieb. Und immer wenn die Gäste auf ein Tor herankamen, war Paul Posset zur Stelle, diesmal der Mann für die wichtigen Tore!

So beispielsweise, als er in der Schluss-Sekunde der ersten Hälfte wieder den 3-Tore-Vorsprung herstellt (14:11). Und auch Johannes Kral als Topscorer (8) hatte wie Flügel Matthias Bruckner (6) einen guten Tag. Alex Pils (3) kämpfte mit Schmerzen im Fuß nach einem Zusammenstoß, biss sich am Kreis aber durch.

Auf der Gegenseite war Glatzkopf Alen Bajgoric das um und auf. Nach Wiederbeginn führte er die Gäste wieder auf ein Tor heran, doch Posset von der Mittellinie ließ das Momentum erneut kippen.

Dann greifen die Unparteiischen ins Spielgeschehen ein. Zuerst pfeifen sie nicht, als Bajgoric beim Wurf Possets klar in die Hand greift. Im Gegenzug gibt es Siebenmeter für die Wiener. Hübner bekommt von Djukic einen Kurzauftritt im Tor mit großen Auswirkungen. Bejgoric schießt ihm ins Gesicht und sieht dafür regelkonform die rote Karte.

Die Gäste wirken aber unbeeindruckt. Djukiuc nimmt nach drei Toren in Folge für die Wiener das Team-Timeout (19:18, 49.). Er lässt aber die vielen Jungen am Feld und sie danken es ihm mit Glanzleistungen Auch Atzgersdorfs 1:1-Deckung bekommen sie in Griff, feiern einen umjubelten 27:24-Sieg.

Jakob Kögl wurde wenig überraschend Man of the match der St. Pöltnern. Sehr überraschend dann aber die Entscheidung auf der Gegenseite: Mit Bajgoric erhielt wohl erstmals ein Ausgeschlossener diese Ehre.. „Er ist trotzdem ihr bester Mann“, verteidigte Djukic die Entscheidung.