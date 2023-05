Atzgersdorf rupft die St. Pöltner Falken

Die Niederlage gegen Tirol vor zwei Wochen hat den Aufstiegstraum platzen lassen und den Falken ist ihr Ziel abhanden gekommen. Das wurde am Sonntag deutlich. Da war es auch nicht gerade dienlich, dass man krankheitsbedingt noch auf Abwehrchef Martin Zettel und Tormann Mark Hübner, der bislang bei den St. Pöltnern in dieser Saison ein Dauerabonnement auf den MVP-Titel nach jedem Spiel zu haben schien, verzichten musste. Die Niederlage gegen die in allen Belangen überlegenen Gastgeber aus Wien fiel daher recht empfindlich aus.

Nur sechs Minuten lang auf Augenhöhe

„Es war eine klare Angelegenheit für Atzgersdorf über das ganze Spiel hinweg“, musste auch Damir Djukic enttäuscht konstatieren. Gerade einmal in den ersten sechs Minuten konnten die Falken voll mithalten (5:4-Führung. Doch ein 8:2-Lauf für 7Drops WAT Atzgersdorf beginnt klare Verhältnisse zu schaffen. Nach einer guten Viertelstunde stand es 12:7 für die Hausherrn, die in weiterer Folge ihren Vorsprung sukzessive ausbauen konnten. Halbzeitstand in der Hans-Lackner-Halle: 24:15 für Atzgersdorf!

Zu viele Leistungsträger außer Form

Und auch in der zweiten Halbzeit lässt der Druck der Heimischen nicht nach, Atzgersdorfs Angreifer treffen nach Belieben ins Tor von Jakob Kögl. Wobei der Obmannsohn zunächst schon noch hielt, was zu halten war, aber er fand sich immer mehr auf sich allein gestellt, verlassen von seiner Abwehr. Und die Falken haben auch vorne der Tormaschine aus Wien nichts entgegenzusetzen (39., 30:21). Und in der 55. Minute führen die Wiener sogar mit +14 Toren (39:25). Im Finish konnten zwar noch ein paar Treffer aufgeholt werden, doch die 30:41-Niederlage ist doch ernüchternd. „Einige Spieler sind derzeit völlig außer Form“, klagte Djukic.

Bester Werfer der Falken waren daher auch Jan Hüber, Paul Pirkfellner und Kreislauf-Oldie Alexander Pils (je 5) und Valentin Tiefenbacher (4) anstatt der üblichen Verdächtigen wie Kral oder Neumaier. Auch Flügel Mathias Bruckner kam wie Paul Posset nur auf drei Treffer. Bester Werfer der Wiener war Florian Dobias (6).

Englische Woche vor der Brust

Die nächsten Spiele im Aufstieges-Play-off, um den es aber für die Falken nun auch rechnerisch nicht mehr geht, sind am Sonntag das Heimspiel gegen Sportunion Leoben (17 Uhr, Future-Team: 15 Uhr) im Sportzentrum NÖ und dann das Auswärtsspiel gegen SK Keplinger Traun am Mittwoch, dem 17. Mai. (20 Uhr). Um nicht die Rote Laterne am Ende zu halten, wäre zumindest ein Sieg über Traun unbedingt nötig.