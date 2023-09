Aufstieg für Trainer Djukic erneut kein Muss

Wenn am Samstag um 19 Uhr für die SU Die Falken St. Pölten der Anwurf erfolgt, dann wollen die Djukic-Schützlinge nicht nur einen Auftaktsieg gegen die Fivers WAT Margareten feiern, sondern auch den ersten Schritt in eine erfolgreiche Saison machen, deren Ziele man im Rahmen einer Präsentation am Samstagnachmittag auf der Union-Sportanlage im Beisein der Sponsoren bekanntgab.

Die Spieler bewirteten bei der Präsentation am Samstag auf der Union-Sportanlage die Sponsoren und Journalisten. Johannes Kral (r.) und der derzeit noch verletzte Paul Posset standen hinter der Bar. Foto: Claus Stumpfer

Jugendarbeit bleibt im Fokus

„Unser Ziel bleibt die Entwicklung der eigenen Jugend und mit der Rückkehr von Union-Urgestein Kevin Wieninger unterstreichen wir auch, dass wir voll auf die heimischen Talente setzen“, versichert Obmann Michael Kögl, der in Trainer Damir Djukic auch den Garanten für eine gute Nachwuchsarbeit sieht. „Und wenn wir weiterhin Talente hervorbringen, werden wir in Zukunft auch ein Kandidat für den Meistertitel sein“, ist Kögl überzeugt. Für heuer gibt es diesbezüglich aber keinen Druck fürs Trainerteam, das um Robin Munkacsi verstärkt wurde. Der Kreisläufer hat verletzungsbedingt bei Bad Vöslau seine aktive Karriere frühzeitig beenden müssen. Er wird künftig nicht nur als Co-Trainer fungieren, sondern als U-16-Betreuer auch die Schnittstelle zum Nachwuchs sein. Thomas Tiefenbacher kann sich nun voll auf seine Aufgabe als sportlicher Leiter konzentrieren.

Verletzungen sind ständige Begleiter

Würden die St. Pöltner keine Verletzungssorgen plagen, könnte man sie sicher auch als Mitfavoriten handeln, allerdings hat Djukic auch heuer zu Beginn wieder nur einen Rumpfkader zur Verfügung. Zwar stieß bis Jänner der Japaner Hokari Kazuki hinzu, der am linken Flügel auflaufen kann, aber in einem möglichen Play-off ist er dann kein Thema mehr, weil sein Aufenthaltstitel endet. „Er ist als Tourist hier, will das Land und die Leute kennenlernen“, erzählt Jan Neumaier. Mit Kevin Wieninger hat man zwar einen Spielmacher geholt, aber davor wird Paul Posset noch einige Zeit zuschauen müssen. Schmerzhaft auch der Ausfall von Jan Hübner, der im Frühjahr immer besser in Fahrt kam, eher er sich kurz vor Saisonschluss im linken Knie sämtliche Bänder gerissen hat. Erst vor drei Wochen wurde er in Lilienfeld operiert und fällt daher sicher die komplette Saison aus. Ebenfalls ein Komplettausfall heuer dürfte Johannes Michael Rudolph werden. Ihn sieht Djukic frühestens für die Play-offs fit werden. Kreisläufer Erich Pils spielt zwar das Auftaktspiel, geht dann aber auf Hochzeitreise und fehlt fix gegen Fünfhaus und Korneuburg. Und auch Youngster Georg Weinknecht muss anfangs noch pausieren. Mit Jonas Eberl hat sich zwar ein junger Spieler zu einem Wechsel von West-Wien nach St. Pölten entschieden, allerdings sieht in Thomas Tiefenbacher derzeit noch nicht in der Kampfmannschaft. Zumindest halbwegs genesen ist Damjan Radakovic. Er kam bereits letzten Sommer von der Zweiermannschaft West-Wiens verletzte sich aber bereits in der Vorbereitung an der Hüfte und fiel die komplette Saison aus. „Die Hüfte passt jetzt und ich werde am Samstag endlich wieder spielen, komme was wolle“, will er unbedingt zurück aufs Feld, auch wenn derzeit die Zehe schmerzt.

Spielsystem wurde leicht verändert

Bei den Testspielen hat sich in der derzeitigen Formation ergeben, dass Djukic weniger „sein“ 5-1-System spielt, sondern eher konservativ auf 6-0 setzt. Bleibt abzuwarten, ob er hier in der Meisterschaft doch anders verfährt und wieder verstärkt auf Ballgewinne abzielt.

Leoben und Atzgersdorf in der Favoritenrolle

Der Aufstieg ist zwar noch ein wenig Zukunftsmusik in St. Pölten, zumal man auch bei den Sponsoren kleine Abstriche hinnehmen musste, dennoch sollte die Qualifikation fürs Aufstiegs-Play-off zu schaffen sein, zumal die Fivers ja nicht aufsteigen können, und sie daher auch wieder nicht in die Runde der letzten vier einziehen dürfen. Mit dem meisterlichen Absteiger West-Wien, der weiterhin auf seine vorjährige Zweiermannschaft baut und vom HLA-Meisterteam nur zwei, drei Spieler übrig hat, die nie ganz erste Wahl waren, ist zwar vorne zu rechnen, aber Titelfavorit sind die Wiener für Djukic eher nicht. Stattdessen sieht er die „üblichen Verdächtigen“ um den Aufstieg kämpfen: Aufgerüstete Leobener und im Vorjahr von Hollabrunn nur knapp geschlagene Atzgersdorfer!

Korneuburg ist erster Gast am 22. September

Interessant ist sicherlich auch Derbykonkurrent Korneuburg, der wie die St. Pöltner auf Kontinuität im Kader setzt und am 22. September erster Gast im Sportzentrum NÖ sein wird. Denn die St. Pöltner legen vorher gleich mit zwei Auswärtsspielen los, müssen vor dem ersten Derby auch noch zu WAT Fünfhaus, wo neuerdings St.-Pölten-Legende Peter Schildhammer als Trainer das Zepter schwingt.

Krems/Langenlois und Perchtoldsdorf sind weitere NÖ-Teams

Weitere Derbykonkurrenten in der GD Süd/Ost sind Brixton Fire Krems/Langenlois, die immer für eine Überraschung gut sind, sowie Aufsteiger UHLZ Devils Perchtoldsdorf. Ein Fragezeichen steht wie immer hinter HIB Grosschädl Stahl Graz, das ganz spät überhaupt erst einen Trainer gefunden hat. Und anders als im Vorjahr sind heuer dann in einem Play-off-die Teams aus der GD Nord/West auch zu beachten, vor allem natürlich die im Vorjahr schon starken Tiroler, Salzurger oder auch Welser. Sonst sind in dieser Challenge-Gruppe aber vor allem nicht aufstiegsberechtigte Zweierteams der HLA-Meisterliga wie Bregenz, Hard, Schwaz oder Linz dabei. „Mit den Westteams beschäftige ich mich eingehend, wenn es so weit ist“, zerbricht sich Djukic über sie derzeit aber noch nicht den Kopf.