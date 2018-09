St. Pöltens Trainer Lajos Pánovics setzte schon in der Startaufstellung auf die „jungen Wilden“ und Djellza Hetemaj mit der Trikotnummer 19 (von Lisa Felsberger „geerbt“), Katrin Betz und Torfrau Magdalena Pfeffel prägten die erste Viertelstunde.

Die St. Pöltnerinnen gingen sofort in Führung und die ersten sechs Tore erzielten Hetemaj (4, davon 2 Siebenmeter) und Betz (2), während Torfrau Magdalena Pfeffel hielt, was zu halten war. „Zudem leitete sie schöne Gegenstöße ein“, lobt Sektionsleiter Gerhard Halm. Das Zusammenspiel der St. Pöltnerinnen funktionierte blendend. Die körperlich klar überlegenen Obersteirerinnen wurden in der Abwehr gut von Rebecca Eigner und Agatha Szostak in Schach gehalten, und die schnellen Flügelspielerinnen konnten immer wieder Bälle erobern.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit war der Vorsprung bereits auf sechs Tore angewachsen. Nach der Pause zeigte aber die neue slowenische Legionärin Ursa Urbancic von Rekordmeister RK Krim ihr Können im Dress Trofaiachs. Die Steirerinnen holten auf und gingen in der 41. Minute sogar in Führung.

„Das erste und einzige Mal“, betont Halm, den danach begeistert hat, wie die St. Pöltnerinnen im Teamwork wieder alles klar machten. „Einziger Wermutstropfen in dieser Phase war die Knieverletzung von Tanja Kern, die bei einem Zusammenstoß den Kürzeren zog!“ Am Ende konnten sich die St. Pöltnerinnen aber über zwei Punkte gegen ein starkes Trofaiacher Team freuen. „Player of the Game“ wurde Djellza Hetemaj gleich bei ihrem ersten WHA-Einsatz!

„Heute haben wir über ein starkes Kollektiv gewonnen. Die Deckung ist kompakt gestanden, Magdalena Pfeffel war ein guter Rückhalt im Tor und die jungen Spielerinnen haben bei ihrem ersten Einsatz Verantwortung übernommen“, war auch Coach Lajos Pánovics zufrieden.

Auch St. Pöltens U 18 begeisterte zuvor bereits die mitgereisten Fans. Die Truppe von Neo-Trainer Norbert Visy feierte einen ungefährdeten 37:20 Auswärtssieg.