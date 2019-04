St. Pöltens Trainer Norbert Visy standen nach diesem Kracher im Abstiegskampf die Tränen in den Augen. Für eine Analyse gleich nach dem Match war es für ihn viel zu früh, hatten seine Mädels doch 13 Minuten vor dem Schlusspfiff noch geführt.

Schlimmer noch: Sie hatten nach einer 15:10-Führung, offensiv nicht mehr viel zu bieten, erhöhten zwar noch einmal auf 16:12, erzielten dann aber nur mehr einen Treffer. Dabei war man nach dem Wiederanpfiff selbst 13 Minuten lang die völlig dominierende Mannschaft gewesen!

Zwei Runden vor Schluss haben die St. Pöltnerinnen somit erstmals die rote Laterne inne. Auch Sektionsleiter Gerhard Halm kann es nicht fassen: „Nicht nur der Verlauf dieses Spiels ist deprimierend, auch die anderen Matches der weiteren Abstiegskandidaten laufen gar nicht für uns!“

So gewinnt Trofaiach gegen den zweitplatzierten MGA und verliert gegen den letzten Perchtoldsdorf, der St. Pölten damit überholen konnte. „Eigentlich völlig unmögliche Ergebnisse“, seufzt Halm, der weiß: „Ein Sieg in diesem Derby gegen Eggenburg wäre natürlich ein ganz wichtiger Schritt zum Klassenerhalt gewesen, aber es hilft eh nichts. Wegstecken, in Perchtoldsdorf und gegen Wr. Neustadt gewinnen, und dann schauen, was am Ende raus schaut.“

Für Eggenburg jedenfalls ist der Abstiegskampf mit diesem Sieg vorbei, man spielt auch kommende Saison in der höchsten Spielklasse. Entsprechend feierten die rund 150 mitgereisten Fans — inklusive komplette Landesliga-Fußballmannschaft mit nackten Oberkörpern — den unglaublichen Comebacksieg.

Nervosität dominierte die erste Halbzeit

Dabei hatten zunächst die St. Pöltnerinnen motivierter gewirkt. Die Anspannung war aber ohnehin beiden Teams anzumerken. „Nicht nur unsere jungen Spielerinnen waren nervös, auch die routinierten Legionärinnen beim Gegner zeigten Nerven“, erklärt Halm das 9:9-Pausenergebnis. „Dabei hätte Eggenburg durch zuletzt drei hohe Siege in Folge Selbstvertrauen ohne Ende haben müssen!“

Melissa Begovic erzielte das erste Tor, Nejedlikova glich postwendend aus und so verlief die erste Hälfte. Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen, beide Abwehrreihen machten dicht, beide Torfrauen, für St. Pölten Ina Halm, hielten sensationell.

Doch nach Wiederbeginn war es zunächst Halm, welche die Eggenburger Angreiferinnen zur Verzweiflung trieb. „Ihre Leistung hat mich noch mehr beeindruckt als jene von Gudrun Datler, weil wir bekanntlich nicht über die große Wurfpower verfügen, doch bei den Eggenburger stehen schon einige Granaten im Kader“, meinte Co-Trainerin Wagner nach dem Spiel.

Hetemaj und Salfinger trafen gleich nach Wiederbeginn, obwohl Birgit Wagner in dieser Phase lange geschont wurde. Hollaus stellte in der 43. Minute auf 15:10.

Doch anstatt den Vorsprung ruhig auszubauen, war danach Eggenburger Torsperre angesagt. Bis zum Spielende brachten die St. Pöltnerinnen den Ball gerade noch zweimal im Tor unter.