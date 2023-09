St. Pöltnerinnen verloren enges Derby zum Ligaeinstand knapp

St. Pölten - Korneuburg 26:29. Das erste Tor in der Meisterliga und das erste Tor des Spiels erzielte Spielmacherin Birgit Wagner durch einen präzisen Schlagwurf. Trotz des nervösen Beginns und sechs Minuten in Unterzahl führte die Union nach zehn Minuten mit 7:6. Auch eine rote Karte gegen Birgit Wagner (Berührung im Gesicht einer Gegnerin) konnte die St. Pöltnerinnen zunächst nicht stoppen (16.). Mateja Urch stellte in der 23. Minute einen 3-Tore-Vorsprung her (10:7), auch das 11:8 in der 26. Minute erzielte Urch durch einen Strafwurf. Doch Korneuburg kämpfte sich noch vor der Pause zurück und stellte zum Halbzeitstand von 11:11.

Start in den zweiten Durchgang verschlafen

Die Gäste, die nun doch schon etwas WHA-Erfahrung haben, erwischten dann den besseren Start in die zweite Hälfte. St. Pöltens Neuzugang Adriennn Zsigmond erzielte zwar noch das 12:11 und konnte auch in der 50. Minute, schon leicht angeschlagen, nochmals den Anschlusstreffer zum 21:22 besorgen, aber Korneuburg setzte sich im heiß umkämpften Finish mit 26:29 durch. „Der Gegner und dieses für beide sehr wichtige Derby kam für uns etwas zu früh in der Saison“, ist Co-Trainerin Waltraud Wagner überzeugt, dass die Chancen auf einen Sieg in zwei, drei Runden deutlich größer gewesen wäre. Auch mit der Schiedsrichterleistung haderte Wagner, nicht nur wegen des umstrittenen Auschlusses ihrer Schwester. „Man kann das so geben, muss es auf der Gegenseite aber genauso ahnden. Da kann man nicht sagen: Einmal war der Schlag ins Gesicht Absicht und beim anderen Mal nicht“, ist sie zudem überzeugt, das auch Birgit keine Intention hatte, die Gegnerin zu treffen. „Sie hat auf die Schuter gegriffen und ist klar abgeruscht.“ Der Ausschluss hatte letztlich doch spielentscheidenden Charakter.

Alkic und Maticevic fehlten verletzt

Erschwerend kam hinzu, dass die St. Pöltnerinnen auch auf ihre Abwehrchefin Lajla Alkic verzichten mussten, die sich ebenso wie Martina Maticevic kurz vor Saisonstart noch verletzt hat. Alkic rechnet noch mit zwei bis drei Wochen Pause, wie lange es bei Maticevic dauern wird, steht noch nicht fest.

Neuzugänge noch nicht perfekt abgestimmt

Trainerin Rita Varga-Borbás war mit den Neuzugängen „ganz ehrlich“ noch nicht zufrieden. Mit Annamaria Barczi ist erst letzte Woche noch die schon lange gesuchte Linkshänderin zu den St. Pöltnerinnen gestoßen. Die Ungarin lebt und arbeitet in Wien, hatte aber ihre Handballkarriere eigentlich schon ad acta gelegt. „Doch ich habe mit ihr auch in UNgarn zusammengespielt und bin jetzt auf sie aufmerkam geworden“, konnte sie Varga-Borbás spontan zum Weitermachen überreden. „Sie ist erst so kurz bei uns, da kann die Abstimmung natürlich noch nicht ganz passen“, meinte Sektionsleiter Gerhard Halm. Adrienn Zsigmond ist ebenfalls eine erfahrene Spielerin, welche die St. Pöltnerinnen auch im Jugendtraining unterstützt. Sie hat bis zum Schluss gekämpft, auch wenn sie in den letzten zehn Minuten nicht mehr hundertprozentig fit war, einmal auch kurz pausieren musste. Fünf Tore steuerte sie bei, war zweitbeste nach Martina Urch (9). Dritter Neuzugang ist Torfrau Ariane Finck, die aus Paris kam und vor allem das Torfrauentraining bis hinunter zum Nachwuchs leiten wird. Einsertorfrau bleibt Jelena Maticevic.

Halm ist mit dem Teamgefüge zufrieden. „Wir konnten alle Spielerinnen der letzten Saison halten und haben uns mit solchen verstärkt, die ins Team und zum Verein passen. Und auch die jungen Eigenbauspielerinnen fügen sich gut ein!“

Friebesz und Vucina die besten ihrer Teams

Vor allem bei den Jungen hat man speziell dann, als es eng wurde, aber auch noch etwas die Nervosität gemerkt. „Alle haben gut gekämpft, aber es hat heute nicht gereicht“, wäre Varga-Borbás natürlich gerne mit zwei Punkten in die Saison gestartet. „Aber wir haben gewusst, dass es nicht einfach wird. Dass wir auch ohne Lajla und Martina sowie dann auch noch Birgit gut mithalten konnten, gibt Hoffnung“, sieht die Trainerin vor allem noch viel Potenzial bei Barczi und Zsigmond. Beste St. Pöltnerin am Platz war einmal mehr Legionärin Fanni Friebesz. Bei den Korneuburgerinnen war nicht nur wegen ihrer acht Tore Tea Vucina das um und auf.

Statistik

WHA-Meisterliga: UNION ST. PÖLTEN – UNION HEINEKINGMEDIA KORNEUBURG 26:29 (11:11). - St. Pölten: Finck (1), Maticevic, Pfeffel; Weichhart, Zsigmond (5), Schlögl, Buznean (3), Tichy, Preiss, Urch (9), Englisch, Fischer (1), Friebesz (3), Wagner (1), Hörhann (2), Barczi (1). - Korneuburg: Miriam Körbl; Tea Vucina (8), Alexandra Klammer (6), Sara Naumoski (5), Selina Loibl (5), Chiara Achleitner (3), Manuela Brunner (2).

WHA U18: UNION ST. PÖLTEN - UNION heinekingmedia KORNEUBURG 27:20 (12:10). - St. Pölten: Hollaus; Weichhart (2), Simlinger (3), Starkl (3), Karslioglu (3), Buznean (3), Preiss (4), Englisch (1), Stachelberger (3), Schreiner (3), Postl (2).

U13w: UNION ST. PÖLTEN 1 - UNION ST. PÖLTEN 2 27:9 (16:4). - St. Pölten 1: Ondracek; Staudinger (2), Bjelic, Simsek (5), Andor (9), Pichler (1), Mihaiescu, Rubin (10).