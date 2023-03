Erfolgreicher Play-off-Auftakt

Werbung

Die Union St. Pölten startete mit 12 Bonuspunkten ins Meister-Play-off der WHA-Challenge, gefolgt von Zum Glück Perchtoldsdorf Devils (11), DHC WAT Fünfhaus (9) und dem UHC Eggenburg (8). Und gegen die drittplatzierten Wiener aus Fünfhaus ging es am Samstag in der Prandtauerhalle für die St. Pöltnerinnen von Trainerin Rita Varga-Borbás los. Wie der Grunddurchgang gezeigt hatte, sind die Vereine heuer extrem ausgeglichen. So hat St. Pölten im Grunddurchgang gegen die Wienerinnen einmal 25:23 verloren und ein Spiel 26:25 gewonnen. „Wir können kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen, hier kann jeder gegen jeden gewinnen. Um am Ende den Meistertitel feiern zu können, muss wirklich alles passen“, warnte daher auch die Trainerin.

Der Einsatz und der Kampfeswille der St. Pöltnerinnen passte jedenfalls von Beginn an. Die Varga-Borbás-Schützlinge gingen 2:0 in Front, doch Fünfhaus hielt voll dagegen. Wenig später hatten die Gäste die Führung an sich gerissen (3:4, 6.). Das Spiel wogte aber nur kurz hin und her. Ein letztes Mal ausgleichen konnten die Wienerinnen zum 6:6 (12.). Danach waren immer die St. Pöltnerinnen in Front und über weite Phasen auch tonangebend. In der 28. Minute stellte Bettina Schlögl erstmals einen 5-Tore-Vorsprung her, was dann auch die 17:12-Pausenführung bedeuten sollte. Eine große Konterchance zum 18:12 wurde nicht ausgespielt.

Im zweiten Durchgang zeigten die Wienerinnen dann, dass sie nicht so leicht abzuschütteln sind, wobei allerdings auch Schwächephasen und Unkonzentriertheiten der St. Pöltnerinnen mithalfen. Durch die Rückkehr von Birgit Wagner war in den entscheidenden Phasen aber doch für die nötige Stabilität gesorgt. Einzig der Ausfall von Lajla Alkic für den Rest der Saison (sie erhielt nach einer OP bis Mai Sportverbot) wiegt vor allem in der Defensive in ihrer Funktion als Abwehrchefin doch schwer. Am Kreis ist Paula Fischer ein toller Ersatz.

Der Vorsprung der St. Pöltnerinnen pendelte sich zumeist auf drei bis vier Tore ein, so richtig absetzen konnten sich die Heimischen über lange Zeit aber nicht. Vier Tore in Folge führten dann aber doch zu einem komfortablen 7-Tore-Vorsprung (30:23, 51.). Die Entscheidung schien gefallen. Aber zu früh gefreut: Fünfhaus verkürzte bis zur 58 Minute wieder auf 30:27 und machte die Sache noch einmal richtig spannend. Varga-Borbás sah sich zu einem Time-out gezwungen, fand aber bei diesem das richtige Rezept, fokussierte vor allem die jungen Spielerinnen nochmals. Drei Tore in Folge machten die Sache klar und mit einem hart erkämpften 32:28 ist der erste Schritt Richtung Meistertitel getan. MVP auf Seiten St. Pöltens war ganz klar Mateja Urch. Die Flügelspielerin steuerte acht Treffer bei. Von den Wienerinnen hielt vor allem Virag Kele immer wieder gut dagegen.

St. Pöltens Co-Trainerin Waltraud Wagner sah eine gute Teamleistung. „Man hat gemerkt, dass die Spielerinnen unbedingt gewinnen wollten“. Freilich war es auch für sie spannender als nötig. „Das Publikum war heute extrem wichtig und hilfreich - eine volle Halle hat die Spielerinnen durch schwierige Phasen getragen.“ Auch Bürgermeister Matthias Stadler und Sportstadtrat Heinz Hauptmann drückten die Daumen und sorgten für die Patronanz.

Jetzt folgen gleich drei Auswärtsspiele für die St. Pöltnerinnen, zunächst geht es am Samstag nach Perchtoldsdorf. Das nächste Heimspiel steigt erst wieder am 29. April.

Erfolg auch für den Union-Nachwuchs: Die U12 konnte beim „Mädelstag“ in Linz gegen die Gastgeberinnen des HC Linz und gegen ASKÖ Urfahr punkten und sich über den Turniersieg freuen.