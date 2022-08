Ex-St. Pöltnerin in Tulln: Felsberger kehrt in die WHA zurück

Werbung

Tullns Handball-Damen fiebern nach ihrem Aufstieg dem Auftakt in der WHA entgegen. Ihr Comeback in Österreichs 1. Liga feiern sie am kommenden Sonntag in Stockerau. „Es wird sicher nicht leicht. Es ist ein Derby. Und unser erstes Spiel in der WHA, in dem sicher alle nervös sind“, weiß ihr St. Pöltner Trainer Patrick Salfinger um die Schwere der Aufgabe.

Und auch eine neue Spielerin kommt aus St. Pölten. Lisa Felsberger schnürt nach ihrer einjährigen Karrierepause wieder die Handballschuhe. Als letzte Station vor Tulln spielte Felsberger bei Zwickau in der 1. Deutschen Bundesliga. Von dort brachte sie auch die Ungarin Petra Nagy mit nach Tulln.