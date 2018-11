ATZGERSDORF - ST. PÖLTEN 22:24. Nach dem letztwöchigen Überraschungserfolg über den UHC Hollabrunn folgt auswärts bei WAT Atzgersdorf der nächste Punktezuwachs für die Falken von Chefcoach Janos Frey.

„Wir haben den Schwung aus dem Spiel gegen Hollabrunn mitnehmen können, und sind selbstbewusst ins Spiel gestartet“, konnte sich Frey nach zehn Minuten über eine 4:1-Führung freuen. Vor allem die Abwehr leistete dabei wieder ganze Arbeit. „Atzgersdorf tat sich im Angriff äußerst schwer und scheiterte auch immer wieder an unserem Schlussmann“, konnte sich Frey einmal mehr auf seinen stets gut postierten Goalie Mark Hübner verlassen. Auch ein Time-out der Hausherren, Mitte der ersten Hälfte, ändert wenig am Spielgeschehen. Die St. Pöltner dominieren weiter und Schildhammer erhöht gleich danach erstmalig sogar auf plus 5.

Kurz vor der Pause können die Wiener dann doch noch etwas verkürzen, aber trotzdem geht es mit einer 11:8-Führung für die Falken in die Kabinen.

Und die Hausherrn nutzten die Pause, um auf eine offensive Deckungsvariante umzustellen, die zunächst erfolgreich war. Binnen weniger Minuten verkürzten Trzil und Co auf 10:11 — das Spiel war wieder offen. Und als die Gastgeber zehn Minuten später den Ausgleich erzielen, konnten (14:14), drohte das Spiel vollends zu kippen. Doch Frey findet im Time-out die passenden Worte und die Falken agieren im Anschluss wieder konzentrierter. „Jojo“ Kral trifft bombensicher („man oft the match“) und trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Martin Zettel (umgeknöchelt) gehen die Falken mit drei Toren Vorsprung ins Finish. Am Ende steht ein verdienter 24:22-Auswärtssieg..

ST. PÖLTEN - HOLLABRUNN 30:26. Über zwei Wochen hatte die die Pause in der spusu-Challange gedauert, und die St. Pöltner haben diese offenbar optimal genützt. Ausgerechnet im Derby gegen Hollabrunn kehrte die Frey-Truppe in die Erfolgsspur zurück. Dabei hätte der Gegner mit einem Sieg am Feiertag die Tabellenführung verteidigen wollen. Doch Peter Schildhammer und Co machten den Weinviertlern einen Strich durch die Rechnung.

Bis zur Pause war die Partie noch hin- und hergewogt. Mit einer knappen 16:15-Führung gingen die Hausherrn in die Kabinen. Als gleich nach Wiederbeginn Spielmacher Kevin Wieninger die Rote Karte sah, wurde Obmann Kögl kurz blass. Doch seine Befürchtungen waren unbegründet. Dank einer überzeugenden Leistung gerade in der zweiten Hälfte feierten die ohne Legionäre spielenden St. Pöltner Youngsters einen sensationellen 30:26-Heimsieg.

„Das wird uns Selbstvertrauen für die kommenden Spiele geben“, fiel danach auch Frey, der vor der Länderspielpause wenig zu lachen hatte, ein Stein vom Herzen. Er sollte recht behalten.

Am 11. November geht es daheim im Sportzentrum NÖ ab 17 Uhr gegen die Zweiermannschaft des HC Fivers WAT Margareten um die nächsten wichtigen Punkte. Bereits um 15 Uhr wird die Partie der beiden U-20-Teams angepfiffen.