Ferlachs Brezenci traf gegen St. Pölten wie am Fließband

Einen Sieg erwartete sich niemand gegen das starke Team der Ferlacherinnen. Ohne Lajla Alkic (verletzt), Mateja Urch und Linkshänderin Anna Barczi (krank) und mit den angeschlagenen Spielerinnen Birgit Wagner, Kerstin Hörhann und Paula Fischer legte Trainerin Rita Varga-Borbás gezwungenermaßen den Fokus auf die jungen St. Pöltnerinnen. Im U-18-Match wurden die Leistungsträgerinnen geschont, um dann in der WHA-Meisterliga im Vollbesitz ihrer Kräfte zu sein.

St. Pölten startete gestützt auf die starke Torfrau Jelena Maticevic gut ins Match und verhinderte viele Chancen der Ferlacherinnen (2:2, 6.). Aber Linkshänderin Brezenci und die ehemaligen Dornbirnerin Viktoria Marksteiner stellten danach mit einem Zwischensprint auf 8:2 (14.). St. Pölten stemmte sich gegen die Niederlage, kämpfte sich auf 10:6 heran. Aber die Abwehr der Ferlacherinnen stand bombenfest und bestrafte jede Unsicherheit sofort mit einem Kontergegenstoß. In der zweiten Spielhälfte lag man in der 36. Minute erstmals zehn Tore zurück (22:12), konnte aber noch zweimal auf -8 verkürzen, näher sind die Varga-Borbás-Schützlinge aber nicht mehr herankommen. In der 52. Minute stand es 30:20 und letztlich setzte es eine 24:37-Niederlage.

„Ferlach ist ein sehr kompaktes, erfahrenes Team, das auf keiner Position eine Schwachstelle hat“ lobt St. Pöltens Co-Trainerin Waltraud Wagner die Gegnerinnen, die vor allem mit Brezenci (MVP) einen Goldgriff gemacht hätten. „Sie ist an zweiter Stelle der Torschützenliste und trifft aus allen Lebenslagen!“ Die St. Pöltnerinnen sahen das Match aber von Anfang an als Vorbereitung auf die nächsten Spiele. MVP der St. Pöltnerinnen wurde Martina Maticevic. Das nächste Match steigt am Samstag (18 Uhr) in der Prandtauerhalle gegen HC Sparkasse BW Feldkirch.

Statistik

WHA Meisterliga: SC Witasek FERLACH - UNION ST. PÖLTEN 37:24 (16:10) . - St. Pölten: Maticevic, Finck, Hollaus; Weichhart (1), Zsigmond (2), Schlögl (1), Tichy, Buznean (7), Preiss, Englisch (2), Fischer (3), Friebesz (2), Wagner (1), Maticevic (5), Schreiner

WHA U18: SC Witasek FERLACH - UNION ST. PÖLTEN 28:26 (14:15).