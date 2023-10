Gemischte Gefühle bei den Falken nach der steirischen Woche

Die Falken-Niederlage zuhause gegen Leoben mag zwar nicht ganz unerwartet gekommen sein, das Ausmaß der Unterlegenheit überraschte dann aber doch. Trainer Damir Djukic sieht als Mitgrund dafür auch den Faktor Zeit. „Wir haben nicht die Spieler, die am Feld selbständig richtige Entscheidungen treffen können. Ein Tag reicht da zur Vorbereitung nicht aus!“ Da man am Donnerstag, dem Nationalfeiertag noch bei Schlusslicht HIB Graz antreten hatte müssen, kam ihm das Match gegen da Spitzenteam aus der Obersteiermark dann zu rasch. Zudem war er in der ersten Wochenhälfte krank und konnte auch die Reise nach Graz nicht antreten.

Die Gäste fuhren einen Start-Ziel-Sieg in einem Spiel ein, welches schon mit einer Trauerminute beginnen hatte müssen. Die Wilhelmsburger Vereinslegende Walter Hofer war unter der Woche mit nur 62 Jahren nach schwerer Krankheit allzu früh verstorben. Und die Gemütslage der Fans sollte sich an diesem Tag auch nicht mehr richtig aufhellen. Nur aus dem Gästesektor kam ohrenbetäubender Lärm, der allerdings künstlich erzeugt wurde, und in puncto Dezibel einfach grenzwertig war. „Falls sich der Verband da nichts einfallen lässt, und das unterbindet, kann man nur mehr mit Kopfhörern in die Halle gehen, oder man nimmt einen Gehörverlust in Kauf“, ärgerte sich etwa Veronika Steiringer, die als Geschäftsführerin von Bachner-Bau die Patronanz inne hatte.

Rasch stand es dann 2:5 aus Falken-Sicht (6.) und bei 3:7 nahm Djukic das erste Team-Timeout (8.). Danach bekommen seine Spieler die Leobner Offense etwas besser unter Kontrolle, doch technische Fehler im Angriff haben die Hausherrn um den Lohn der harten Defensivarbeit um Abwehrchef Martin Zettel gebracht. Der 5-Tore-Rückstand bleibt zunächst konstant - 6:11 (14.). Die Leobner haben über die Jahre gelernt, wie man den St. Pöltnern am meisten weh tun kann: Mit einer aggressiven Deckung! Und sie beuten diese Schwäche der Djukic-Truppe gnadenlos aus. Bis zur 20. Minute ist der Vorsprung der Steirer auf 15:7 angewachsen. Leoben-Goalie Pazemekas ist mittlerweile zur Höchstform aufgelaufen und zeigt eine Parade um die andere. Mark Hübner kann nur phasenweise mithalten. Von der 20. bis zur 30. Minute lässt auch er nur drei Tore zu (9:18, 26.). Und in den letzten vier Minuten vor dem Seitenwechsel trifft auch St. Pöltens Angriff, sodass man zur Pause „nur“ 14:20 zurückliegt.

Doch gleich nach der Pause schleichen sich schon wieder technische Fehler ins Falken-Spiel ein. Beim Stand von 15:24 nach 35 Minuten ist auch die letzte Hoffnung auf einen Comebacksieg bei den Fans geschwunden. Der Leobner Spielmacher Marek Kovacech (11 Treffer) diktiert nach Belieben das Spiel und die Falken haben keine Chance nochmals entscheidend zu verkürzen. Näher als auf 22:29 (48.) lassen die Gäste ihre Gegner nicht mehr herankommen. Im Gegenteil: Kovacech und Co. drehen nochmals auf und nur zwei Minuten später haben sie erstmals zehn Tore Vorsprung. Neben schnellen Konterstößen sind überhaupt Treffer ins leere Tor der St. Pöltner ein probates Mittel für sie. Das Falken-Tor hütet mittlerweile Jakob Kögl, der aber bei eigenen Angriffen immer wieder von Djukic vom Platz geholt wird. Bei der Treffsicherheit von Leobens Goalie Pazemekas eine Einladung! Aber auch die Leobner Kreisläufer sind im Finish immer öfter erfolgreich. Am Ende müssen die Djukic-Schützlinge eine 29:38-Niederlage hinnehmen. „Die Leobner waren cleverer und abgebrühter. Teilweise haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht, aber es ging heute von Anfang an nichts“, klagte St. Pöltens routinierter Kreisspieler Alexander Pils.

Bester Werfer der Falken war Flügelspieler Jürgen Pfaffinger (5), auch weil durch die Mitte viel zu wenig ging. Paul Pirkfellner, der zum Falken-MVP gewählt wurde, Nikola Zakula, und Kevin Wieninger steuerten je vier Tore bei, ebenso wie Patrick Stolz bei den Gästen, der hinter Kovacech und Stefan Bote drittbester Werfer der Leobner war und zum MVP des Spiels gewählt wurde. Kovacech war ohnehin in einer ganz eigenen Liga an diesem Nachmittag.

Zumindest am Donnerstag bei HIB Großschädl Stahl Graz konnten die Falken noch ihre „Normalform“ abrufen. Nur zu Beginn (4:4, 10.) hielt das Schlusslicht mit Matthias Buckner (bester Werfer mit acht Toren) und Co. mit. Erst in der 12. Minute gingen die Falken überhaupt erstmals ins Führung (6:5), doch dann ging alles recht schnell (12:8, 19.). Graz-Kreisläufer Mirnes Mavric, ihre bis dahin schärfste Waffe, konnte endlich aus dem Spiel genommen werden und bis zur Pause war der Grundstein zum Sieg gelegt (17:11). Die Falken blieben bis zur 40. Minute konsequent (22:14) und Coach Tiefenbacher (Djukic fehlte ja krankheitsbedingt) konnte danach die zweite Garnitur aufs Feld lassen, auch weil Mark Hübner ohnehin an diesem Tag alles hielt. Die Falken siegten sicher und verdient mit 31:26. Neben Bruckner (8) trafen auch Nikola Zakula und Johannes Kral je fünfmal. Zum MVP der Falken wurde Jan Hübner, Bruder von Goalie Mark, gewählt. Bei den Hausherrn war Mirnes Mavri der beste Akteur.

Zumindest über zu wenig Vorbereitungszeit fürs nächste Spiel kann sich Djukic nun nicht beschweren. Gegen UHLZ Perchtoldsdorf geht es erst am 18. November in der Fremde (19 Uhr) weiter. Und auch am 25. November wird gegen die Fivers II auswärts in Margareten gespielt. Es gibt somit kein Heimspiel im November! Im Sportzentrum trifft man erst am 2. Dezember auf WAT Fünfhaus.

Statistik

SU DIE FALKEN ST. PÖLTEN - SU LEOBEN 29:38 (14:20).

Werfer St. Pölten: Jürgen Pfaffinger (5), Nikola Zakula (4), Paul Pirkfellner (4), Kevin Wieninger (4), Jan Neumaier (3), Matthias Bruckner (2), Alexander Pils (2), Johannes Kral (2), Jakob Tiefenbacher (1), Paul Posset (1), Jakob Kögl (1).

Werfer Leoben: Marek Kovacech (11), Raul Stefan Bote (7), Patrick Stolz (4), Marian Schweiger (4), Franz Pucher (3), Aistis Pazemeckas (2), Lubomir Jadron (2), Matevz Kunst (1), Lukas Moser (1), Thomas Spitaler (1), Elias Typolt (1), Alexander Schüller (1).

HIB Grosschädl Stahl GRAZ - SU DIE FALKEN ST. PÖLTEN 26:31 (11:17).

Werfer Graz: Kilian Schranz (7), Mirnes Mavric (3), Milos Trifunovic (3), Borjan Damjanoski (3), Jakob Pelko (3), Alexander Lechner (2), Jan Pieter Benczik (1), Moritz Fall (1), Noah Wegscheider (1), Mirko Novacic (1), Faruk Kapo (1).

Werfer St. Pölten: Matthias Bruckner (8), Johannes Kral (5), Nikola Zakula (5), Jan Neumaier (4), Jakob Tiefenbacher (3), Jürgen Pfaffinger (2), Martin Zettel (1), Paul Posset (1), Alexander Pils (1), Kevin Wieninger (1).