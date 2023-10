HLA-Challenge: Derbysieg der Falken bei Brixton Fire

Die St. Pöltner Falken zeigten sich nach dem letztewöchigen Erfolg weiter im Aufwind und präsentierten sich beim Derby gegen Brixton Fire Krems II/Langenlois von Anfang an in allen Belangen klar überlegen. So führte man gleich 3:0 (4.), wobei vor allem Falken-Goalie Mark Hübner zu Beginn gleich ein paar Malam Posten war. Und die Falken behaupteten auch die Führung, als die Heimischen ihrerseits das Tempo etwas erhöhten. Nach knapp 20 Minuten war mit 10:7 noch immer der 3-Tore-Vorsprung gegeben.

„Unsere Offensive hat recht Varianten-reich und flott gespielt, gleichzeitig war auch das Rückzugsverhalten top“, lobt Trainer Damir Djukic. Der Abstand auf die Hausherrn pendelte sich dann bis zur Pause auf fünf Zähler ein, mit 17:12 gin es auch in die Kabine, wobei die letzten vier Minuten bei beiden Teams aber völlig torlos geblieben sind.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Falken-Defense zunächst fast unüberwindlich, wobei vor allem Mark Hübner, der später auch zum MVP gewählt wurde, erneut zur Höchstform auflief. Djukic konnte mit diesem Rückhalt im Tor daher Offensiv-Varianten im Spiel testen. Zwanzig Minutenn vor Schluss führte man schon 22:14 und da die heimischen kein Rezept fanden, wurde in den nächsten vier Minuten die Führung sogar auf zehn Tore ausgebaut (27:17). Erst in den letzten zehn Minuten war ab dem Stand von 31:21 der Torhunger der meisten Falken halbwegs gestillt, einzig Johannes Kral hatte das Rückzugskommando noch nicht gaz vernommen. Er traf diesmal insgesamt acht Mal und war bester Offensivmann am Feld.

Die Kremser konnten im Finish zwar etwas verkürzen, doch die Falken bringen den Sieg sicher über die Zeit. Endstand in der Sporthalle Langenlois - 34:25 für die Falken! Neben Kral machten auch Nikola Zakula, Jan Neumaier und Mathias Bruckner mit je 5 Toren offensiv von sich reden. Paul Pirkfellner, der seine Verletzung endgültig völlig überwunden hat, traf dreimal, ebenso wie Paul Posset. Bester Fire-Spieler war Jonathan Provin, der wie Kral ebenfalls acht Mal als Torschütze auftrat.

„Ein wichtiger Faktor für uns waren auch die an die 30 mitgereiste Falken-Fans, die für viel Wirbel in der kleinen Halle gesorgt haben“, bedankt sich Falken-Obmann Michael Kögl für die laute Unterstützung. Als nächstes haben die Fans am Sonntag daheim gegen Union West-Wien die Chance, die Falken im Sportzentrum NÖ zum Sieg zu pushen (Anwurf 18 Uhr, Future-Teams 16 Uhr). Und am Nationalfeiertag folgt dann das Auswärtsspiel bei HIB Großschädl Stahl Graz (18 Uhr).