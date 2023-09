HLA-Challenge: Eine Falken-Niederlage gleicht der anderen

Die St. Pöltner Falken spielten speziell vor der Pause nicht nur gefällig mit in der Halle der Fünfhauser, sondern sie waren sogar die bessere Mannschaft, die 18:15-Führung zur Pause alles andere als unverdient. Von Anfang an schenkten sich beide Teams nichts, nach sechs Minuten regem Hin und Her stand es 3:3. Die beiden Teams entpuppten sich rasch als sehr ebenbürtig, wa wohl heuer ein Charakteristikum in unserer Gruppe in der HLA-Challenge ist“, ist auch Obmann Michael Kögl klar, dass in praktisch keinem Spiel heuer ein Punkt eine Selbstverständlichkeit ist. Nach acht Minuten waren es dann die St. Pöltner, die mit 5:3 erstmals einen 2-Tore-Vorsprung herausholen konnten. Und kurz danach wäre in diesem beiderseits flüssigem Spiel sogar mehr drinnen gewesen. Einige 2-Minuten-Strafen auf Fünfhausener Seite blieben von den Falken ungenützt, sodass es auch nah einer Viertelstunde weiterhin nur 9:7 hieß.

Auch ein Team-Timeout von Djukic bringt trotz Motivationsrede des Trainers keinen neuen Schwung. „In dieser Phase begann es plötzlich zäh zu laufen“, schildert Djukic, der mit seiner jungen Truppe auch viel rotiert hat. Gut für die Zukunft, aber in einem Spiel manchmal auch ein Spielfluss-Killer. So auch diesmal! Trotzdem bleibt es ein Spiel auf Augenhöhe. Die Falken können sich nicht absetzen und so steht es zwei Minuten vor er Pause 15:14. Bis zur Pause ändert sich danach zwar nichts am Spielverlauf, trotzdem gehen die Falken am Ende doch mit einem 18:15 in die Kabine.

Doch wer gehofft hatte, dass durch die drei Treffer im Finish die St. Pöltner mit breiter Brust aus der Kabine kommen würden, sah sich enttäuscht. Einzig Jan Neumaier feuerte aus allen Rohren, doch es sind die Heimischen, die nach der Pause besser Zugriff aufs Spiel bekommen. Nach nur fünf weiteren Minuten fällt schon der Ausgleich zum 19:19. Der japanische Falken-Neuzugang Kazuki Hokari agiert am Flügel glücklos und die aggressive Verteidigung der Wiener macht den Falken zu schaffen - ein altes Leiden, das Djukic offenbar auch über den Sommer noch nicht wirklich in den Griff bekommen hat. Somit bleibt es spannend, auch weil Fünfhaus-KeeperArianit Nimanaj mit seinen Paraden glänzt. Zwischen 42 und 47. Minute fällt nur ein Tor. Das 23:22 bedeutet auch die erstmalige Führung für die Hausherrn seit etwa Mitte der ersten Halbzeit.

Nun nimmt Peter Schildhammer, einst Rückraumspieler-Legende der St. Pöltner, ein Team-Timeout für die Wiener. Doch auch seine Rede verpufft, es bleibt spannend. Drei Minuten vor Schluss führen die Wiener nur 28:27. Sie bauen ihre Angriffe aber weiter geduldig und erfolgreich auf, lassen auch im Finish keine Hektik aufkommen. Ein Erfolgsrezept, das ihnen letztlich einen 31:29-Sieg beschert. Sicher nicht unverdient, auch wenn erneut in dieser offenen Partie jeder Ausgang möglich gewesen wäre.

Bester Werfer der Falken war Jan Neumaier (10), der auch zum MVP St. Pöltens gewählt wurde. Nils Moser und Matthias Bruckner folgten mit je vier Toren. Kevin Wieninger und Johannes Kral mit je drei blieben in ihrer Ausbeute doch etwas schuldig. Bei Fünfhaus überragten Linus Hagspiel (7, MVP) und John Baxter (6) ihre Kollegen.

Bereits am Freitag (19 Uhr) folgt das Heimderby gegen Union Sparkasse Korneuburg in der Prandtauerhalle. Will man nicht gleich zu Beginn hoffnungslos zurückfallen ist ein Heimsieg Pflicht. Andernfalls gerät das Aufstiegs-Play-off nach nur vier Runden bereits völlig aus dem Blickfeld. Denn schließlich muss man am 1. Oktober auch noch zum Titelfavoriten nach Atzgersdorf (18 Uhr).