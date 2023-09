HLA-Challenge: Falken verlieren gegen junge Fivers

Noch ohne dem japanischen Neuzgang Hokari Kazuki am Flügel, auf dessen Spielgenehmigung vom japanischen Verband immer noch gewartet wird, mussten die St. Pöltner am Samstag in die Saison starten. Dennoch starteten die Heimischen recht selbstbewusst und legten gleich mal vor. Die jungen Wiener vom Meisterligateam ließen sich aber nicht einschüchtern und gingen das Tempo sofort mit. Nach kanpp zehn Minuten führten die St. Pöltner 6:4. „Das Reultat spiegelte die leichten Vorteile von uns in den Anfangsminuten wider“, findet Obmann Michael Kögl. Danach machten die Goalies erstmals hinten dicht, in der 16. Minute gelang den Fivers 2 aber der Ausgleich zum 7:7.

Die Falken‑Offensive tut sich zunehmend schwer, Fivers-2-Goalie Marko Konstantin trägt seinen Teil dazu bei, erzielt sein erstes von zwei Treffern ins leere Tor der St. Pöltner (18.), weil Trainer Damir Djukic wieder viel Risiko nimmt und bei eigenen Angriffen gerne auf den eigenen Schlussmann verzichtet. Doch es bleibt ein Spiel auf Augenhöhe. In der 22. Minute gehen die Gäste 12:11 in Führung und Djukic nimmt erfolgreich eine Auszeit. Vier Minuten später führt seine truppe wieder 14:13. Zu viele technische Fehler verhindern aber eine höhere Führung der Heimischen zur Pause. Mit 16:15 aus Falken-Sicht geht es in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt es zunächst ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Konstantin wird aber mehr und mehr zur prägenden Figur des Spiels. Der Fivers-Golaie wirkt wie ein Magnet vor allem für Jan Neumaier und Johannes Kral, die ein ums andere Mal am Schlussmann scheitern, diesen immer wieder „abschießen“. „Die Schüsse waren nicht platziert genug“, weiß auch Djukic. Und mit jedem Misserfolg versuchten es die beiden mehr mit der Brechstange. In der 41. Minute steht es noch 22:22 , doch danach geht es für die Falken abwärts. Eine Minute später führen die Winer erstmals mit zwei Toren Vorsprung (24:22) und Djukic nimmt prompt ein Timeout - ohne Erfolg. Die Gäste legen mit Tempo-Handball noch drei weitere Tore nach und führen nach dem 5-Tore-Lauf mit 27:22 - die Vorentscheidung!

Die St. Pöltner Schützen haben das „Zielwasser“ nicht dabei, auch Rückkehrer Kevin Wieninger war im Abschluss oft unglücklich. Zudem musste man auch Abwehrchef Martin Zettel einmal mehr wegen eines umstrittenen Ausschlusses vorgeben. „Unsere mangelnde Chancenauswertung war heute aber der Hauptgrund weshalb es nicht gereicht hat“, weiß auch Trainer Djukic. Konstantin „vernagelte“ sein Tor und auh de sporadisch eingesetzte Ersatzmann hielt, was zu halten war. Drei Falkentore in acht Minuten sagen alles. Eine aufholjagd sieht anders aus! Der Endstand in der Prandtauerhalle lautete daher 29:35. Beste Werfer der Falken waren Mathias Bruckner am Flügel und MVP Kevin Wieninger (je 6) gefolgt von Nils Moser (5). Alexander Pils am Kreis, der sich nach dem Match auf Hochzeitsreise begab, steuerte drei Tore bei, war aber ebenfalls mehrmals nur zweiter Sieger gegen Konstantin gewesen. Bei den Fivers 2 scorte Mats Rudnicki acht Mal, gefolgt von Anes Kovacevic (6). Man of the match war aber ohne Zweifel Marko Konstantin.

Weiter geht es für die Falken am Samstag (18 Uhr) erneut gegen Wiener und zwar in Fünfhaus beim WAT, das unter Neo-Trainer Peter Schildhammer einen super Start erwischt hat und im ersten Spiel Vorjahres-Vizemeister Atzgersdorf mit 27:24 niederringen konnte. Für die Falken also alles andere als eine leichte Aufgabe, ehe es dann die Woche darauf zum Heimderby gegen Korneuburg kommt.