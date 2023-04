Hollabrunn überrascht mit neuem Angolaner

Werbung

Anfang der Woche war noch die Rede davon, dass man im Hollabrunner Lager geschockt sei von der schweren Verletzung Vlatko Mitkovs. Ohne ihren Spielertrainer wollten die Weinviertler den St. Pöltnern aber offenbar nur die Favoritenrolle zuschanzen. Schließlich hatten beide Teams im Grunddurchgang ihr jeweiliges Heimspiel gewonnen, die St. Pöltner zuletzt im Februar sogar überzeugend. Doch was die Hollabrunner nicht verraten haben, war keine Kleinigkeit. Sie wollen doch tatsächlich noch Ersatz in ihrem Kader für Mitkov gefunden haben. Und zwar mehr als Gleichwertigen!

Vom Flughafen (fast) direkt aufs Spielfeld

Ein 31-Jähriger Angolaner kam erst am Donnerstag in Wien an, wurde von Spielertrainer Vlatko Mitkov und Manager Gerhard Gedinger vom Flughafen abgeholt und nahm am Abend schon am Training teil. Am Samstag gab es dann von den Hollabrunner Fans Standing Ovations für ihren neuen Liebling Romé António Diogo Hebo, nach dem klaren und überzeugenden 31:27-Heimsieg im Derby gegen St. Pölten, den sie hauptsächlich ihrem Last-Minute-Neuzugang zu verdanken hatten. Aber war dieser Transfer überhaupt noch erlaubt?

Anmeldung erfolgte rechtzeitig, nur Visum kam sehr spät

Gedinger hat den Afrikaner tatsächlich noch mit Ende Februar angemeldet, wollte den Transfer aber nicht verkünden, weil Hebo noch kein Visum hatte. Dieses erhielt der Rückraumspieler Anfang der Vorwoche, weshalb er erst jetzt nach Österreich einreisen konnte. Zuletzt spielte der 1,90 m große und 85 kg schwere Spieler in Kuwait, wo sein Vertrag von seinem Verein aber aufgelöst wurde. Frühere Stationen des Angolaners waren unter anderem europäische Top-Vereine wie Benfica Lissabon oder Dinamo Bukarest. Und gegen St. Pölten zeigte er seine Klasse, traf viermal und war sofort Aktivposten im UHC-Spiel.

Hollabrunn will es mit neuem Sponsor wissen

Bleibt noch die Frage, wie ein Weltklassespieler, der selbst in der HLA-Meisterliga einschlagen würde, in Hollabrunn landen konnte? „Er will sich in Europa empfehlen und uns als Plattform nutzen. Deshalb ist er auch relativ kostengünstig für uns und außerdem haben wir durch unseren neuen Hauptsponsor (Anm.: Speed Connect) schon jetzt ein paar mehr Mittel“, erklärt Gedinger.

Für die Falken ist der Titeltraum damit wohl schon geplatzt

Die Falken müssen die Niederlage wohl hinnehmen und den Aufstieg heuer endgültig abschreiben. Die Hollabrunner meinen es heuer offenbar wirklich ernst, oder werden anders als im Vorjahr heuer wohl nicht im letzten Moment vom Aufstieg zurückschrecken. „Wir haben aber erhobenen Haupts gegen diese Legionärstruppe verloren“, meinte Kögl fast trotzig. „Das war trotzdem eine tolle Leistung unserer jungen Truppe gegen zu viele Profis“, findet er.

Kurz vor der Pause fällt die Vorentscheidung

Die St. Pöltner starteten durchaus couragiert, und führten auch dank Goalie Mark Hübner zunächst mit 4:2 (8.). Doch auch auf der Gegenseite lief Keeper Dubovecak rasch zur Höchstform auf. Und Neuzugang Hebo sorgt immer mehr für Probleme, je länger das Spiel dauert. „Zumeist sind sie über die Kreisläufer gekommen, was wir mit Offensiv-Defense durchaus wirkungsvoll bekämpft haben“, schildert Falken-Coach Damir Djukic. In der 18. Minute liegt man aber erstmals 6:7 zurück. Flügelspieler Matthias Bruckner ist bei den Falken bester Mann, auch Valentin Tiefenbacher gibt wieder eine Talentprobe ab. Das Spiel bleibt bis kurz vor der Pause knapp (11:12 aus Falken-Sicht, 26.). Dann setzen sich die Gastgeber vor allem dank Dubovecak aber etwas ab, in die Kabinen geht es mit 12:16.

Und auch nach Wiederbeginn ist Hollabrunns Schlussmann kaum zu bezwingen (14:20, 38.). Der Abstand bleibt nun konstant bei vier bis sechs Toren. Die Falken, ohne Kapitän Alexander Pils im Kreis und auch ohne den verletzten Johannes Rudolph, halten zwar dagegen, doch sie kommen nicht mehr heran (17:22, 48.). Als beide Teams durch zu tauschen beginnen, fallen etliche Tore mehr, ohne dass sich am Abstand etwas Entscheidendes ändert. Am Ende steht ein 27:31 aus St. Pöltner Sicht.

Kral und Gal als wertvollste Spieler

Man of the match bei den Falken wurde Johannes Kral. Sie selbst ließen Kristof Gal die Auszeichnung beim Gegner zuteil werden. Die Hollabrunn-Fans sahen es anders, sie haben nun in Hebo ihren neuen Erlöser im HLA-Challenge Aufstiegs-Play-off gefunden.

Als nächstes kommt Tirol ins Sportzentrum

Nächster Gegner der St. Pöltner ist am Samstag (17 Uhr) daheim im Sportzentrum NÖ medalp Tirol. Es gibt kein Future-Team-Spiel. Danach geht es am 7. Mai (18 Uhr) zu den 7drops WAT Atzgersdorf.