In fünf Minuten Siegchance verschenkt

Die Leobner spielen zwar noch um den Meistertitel und Aufstieg, haben aber Personalprobleme und sind daher vor allem mit zwei Offensivausfällen im Kreis geschwächt ins Sportzentrum NÖ gekommen. Falken-Coach Damir Djukic hat sich daher doch gute Chancen ausgerechnet, eine Überraschung liefern zu können, auch wenn es für sein Team nach den Niederlagen zuletzt um nichts mehr geht, außer den letzten Platz in Aufstiegs-Play-off abzuwenden. „Und zu Hause wollen wir schon alleine fürs Publikum jedes Match gewinnen“, betont Obmann Michael Kögl.

Eine gute Halbzeit ist zu wenig

Ein Halbzeit lang zeigen die Falken dann auch ihre Tugenden und setzen den Matchplan von Djukic gut um. Bis zur neunten Minute wogt das Spiel hin und her und es steht 6:7 aus Sicht der Gastgeber. Dann ziehen die Leobner zwar erstmals auf +3 davon (11., 7:10) doch mit einem 5:0-Lauf können die Falken ihrerseits den Rückstand mehr als wettmachen (17., 12:10). Danach ist wieder zweimal Leoben am Zug und das Spiel wird ein weiteres Mal auf Null zurückgesetzt (19., 13:13). Bis zur Pause geht es ausgeglichen weiter, wobei vor allem Nils Moser bei den Falken eine Talentprobe abliefert. Mit einer 19:18-Führung geht es in die Kabinen.

„Narrische vier Minuten“ sorgen für Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel sind die Falken noch voll bei der Sache, können zweimal nach Ausgleich erneut in Führung gehen und auf 21:19 beziehungsweise 21:20 (32.) stellen. Doch dann geben sie mit fünf völlige unerklärlichen Aussetzern in der Offensive binnen vier Minuten das Spiel komplett aus der Hand und die Leobner können mit einem 6:0-Lauf ausschließlich durch schnelle Konterspielzüge auf 26:21 davonziehen. Ein ums andere Mal wird Marek Kovacech und Co. dabei der Ball quasi am Serviertablett übergeben, Dreiergoalie Fakhouri Omar, der diesmal in der zweiten Halbzeit das Falken-Tor hütet, ist ein ums andere Mal völlig chancenlos, aber auch schuldlos. Bei den 1:1-Situationen wäre auch Einsergoalie Mark Hübner, der erkrankt das Spiel auslassen musste, chancenlos gewesen, ebenso wie Jakob Kögl, der in der ersten Hälfte eine Topleistung ablieferte, aber eben auch nie von seiner Abwehr so im Stich gelassen wurde, wie Omar zu Beginn der zweiten Halbzeit.

Djukic: „Diese Woche werden die Burschen im Training laufen, laufen, laufen“

Trainer Damir Djukic kochte innerlich, auch wenn er sich nach außen wenig anmerken ließ. Erst nach dem Spiel machte er eine klare Ansage: „Wenn die Spieler nicht gewinnen wollen, dann muss ich das auch nicht. Dann werden wir schon ab dieser Woche, unabhängig von der anstehenden Doppelrunde am Mittwoch und Samstag, mit der Vorbereitung für die nächste Saison beginnen. Das heißt für die Jungs jetzt laufen, laufen und laufen!“ Unverständlich waren für ihn vor allem die Ballverlust in den „narrischen vier Minuten“. „Dass man ein ums andere Mal den schwierigen Pass zum gedeckten Spieler versucht, statt den freien Nebenmann anzuspielen, erschließt sich mir nicht“, erklärt er auch, warum er vor allem die jungen Spieler am Ende wieder zum Zug kommen ließ. „Das hatte nichts mit Erfahrung sammeln für nächstes Jahr zu tun, sondern die arrivierten Spieler spielten einfach Mist!“

Im Finish bricht Team nochmals völlig weg

Immerhin konnten Moser und Tiefenbacher die Partie wieder stabilisieren und den Rückstand bis fast ganz zum Schluss bei ungefähr fünf Zählern halten, aber den Rückstand aufholen war nicht mehr möglich. Zu abgebrüht agieren dafür die Obersteirer. Wie schon beim Auswärtsspiel in der Donawitzhalle ist bei den Gästen Marek Kovacech mit 13 Toren das Maß aller Dinge. Im Finish gelingt dann nochmals gar nichts bei den Falken und am Ende wird es mit 34:42 sogar noch eine richtig empfindliche Schlappe gegen Leobner, die in dieser Form aber sicher auch im Aufstiegskampf eher Probleme haben werden.

Bruckner und Moser in Normalform sind zu wenig

Bester Werfer der Falken war Flügelspieler Mathias Bruckner mit sieben Treffern, was ihm auch den Titel MVP von der Gästebank einbrachte. Jan Neumaier und Nils Moser kamen auf je sechs Tore, Paul Posset auf vier. Bei den Gästen waren neben dem überragenden MVP Kovacech noch Dennis Stolz und Lukas Moser (je 5) sowie Patrick Stolz (4) offensiv auffällig. 76 Tore bekamen die Zuseher in St. Pölten zu sehen, auf etliche hätten sie gerne verzichten können, auch weil sie völlig unnötig zu sein schienen. Leoben hat den Abstand auf Tabellenführer Hollabrunn auf zwei Punkte reduziert und ist damit aktuell erster Verfolger.

Doppelrunde mit Spiel in Traun und Heimderby gegen Hollabrunn steht an

Für die Falken geht es bereits am Mittwoch (20 Uhr) auswärts bei SK Keplinger Traun weiter und ein Sieg ist fast schon Pflicht, will man im Aufstiegs-Play-off nicht mit der roten Laterne die Saison beenden. Am Samstag folgt das Derby gegen Tabellenführer UHC Speed Connect Hollabrunn (17 Uhr, Futureteam 15 Uhr) erneut im Sportzentrum NÖ. Das Derby für kommende Saison zu behalten, sieht Djukic in der aktuellen Form nicht in der Macht seiner Mannschaft. „Von einem Sieg gegen Hollabrunn können wir derzeit nicht einmal träumen“, ist er alles andere als euphorisch vor dem Spiel. Trotzdem heiß es bekanntlich: Derbys haben eigene Gesetze!