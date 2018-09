Gleich zwei Partien standen letzte Woche für die St. Pöltner WHA-Damen am Programm. Bereits am Mittwoch fand in der Südstadt, die wegen der Champions-League-Teilnahme der Hypo-NÖ-Ladies vorgezogene Partie gegen den Rekordmeister statt.

Nach dem Sieg in Trofaiach schenkte Trainer Lajos Pánovics erneut den ganz jungen Spielerinen sein Vertrauen. Torfrautalent Johanna Huber bekam Einsatzzeit, weil Ina Halm kurz vor Abschluss ihres Medizinstudiums steht und derzeit kaum Zeit zum Trainieren findet. Und Kerstin Hörhann sowie Anna-Lena Forstner konnten ausgerechnet gegen den Serienmeister ihre ersten Tore in der WHA erzielen!

Keine Chance gegen den Titelfavoriten

Die Niederlage war aber nicht zu vermeiden, Hypo NÖ siegte klar mit 41:19. „Die Südstädterinnen spielten wirklich stark, sind jetzt für mich doch wieder klare Titelfavoriten“, revidierte danach St. Pöltens Sektionsleiter Gerhard Halm sein Urteil, dass Hypo NÖ diesmal von Stockerau entthront werden könnte.

Im ersten Heimspiel trafen die Union-Damen dann am Samstag auf die Viertplatzierten der Vorsaison aus Feldkirch. Mit ihrem ungarischen Trainer, und drei sehr erfahrenen Spielerinnen aus Ungarn auf Schlüsselpositionen, waren die Vorarlbergerinnen zu favorisieren. Trotzdem hoffte Pánovics auf sein junges Kollektiv.

Doch die Mannschaft erwischte keinen guten Start. War man gegen Trofaiach von Anfang an in Torlaune und verwertete einen Gegenstoß nach dem anderen, so war es diesmal umgekehrt. Die erfahrenen Feldkircherinnen rund um Laura Seipelt starteten mit Wurfglück und die ungarischen Torfrau Piroska Bartek vernagelte das Tor. So waren die St. Pöltnerinnen rasch 0:3 in Rückstand, ehe Birgit Wagner durch einen Siebenmeter auf 1:3 stellen konnte (7.). Auch die folgenden vier St. Pöltner Tore gingen aufs Konto von Wagner. Doch die diesmal doch noch leicht überfordert wirkende Huber im Tor musste noch deutlich öfter hinter sich greifen. Mitte der ersten Halbzeit setzte Pánovic dann doch auf Halm. Betz, Hetemaj und Wagner verkürzten noch auf 8:13.

Näher sollte man aber an die Feldkircherinnen nicht mehr herankommen. Es folgten in Halbzeit zwei gleich zwölf Minuten ohne St. Pöltner Treffer. Die von Topscorerin Seipelt angeführten Gäste (einst Innsbrucks Spielmacherin) zogen auf 20:8 davon.

Wagner leitete mit zwei Toren aus Siebenmetern noch eine Aufholjagd ein, in der Jugendnationalteamspielerin Katrin Betz zu glänzen wusste. Obwohl sie schon ein ganzes U-18-Spiel in den Beinen hatte, erzielte sie in den letzten zwölf Minuten fünf Tore vom rechten Flügel. Am Ende unterlag man aber 17:25.

Gerhard Halm ärgert sich auch über den Verband. „Weil der 2003er Jahrgang nicht eingesetzt werden darf, müssen unsere Toptalente auch die U-18-Spiele bestreiten, das kostet zu viel Substanz.“ Die U 18 siegte 30:25.

Nächste Woche geht es zum Cupsieger und Vizemeister nach Stockerau. Dort trifft man auf die ehemalige St. Pöltner Spielmacherin Lisa Felsberger, die für ein Jahr an Stockerau verliehen wurde.