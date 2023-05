Kantersieg der Union-Damen vor der Meisterfeier

Schon vor dem Match gegen Eggenburg war klar, dass ungeachtet des Ergebnisses alle Spielerinnen der Meistermannschaft Union St. Pölten Spielzeit bekommen würden. Ungewohnt war auch, dass das Spiel im Sportzentrum St. Pölten stattfand und nicht daheim in der Prandtauerhalle. Die war nämlich durch ein großes internationales Badmintonturnier ausgelastet. Die große Halle im Sportzentrum war aber auch ein würdiger Rahmen für das letzte Spiel in der WHA-Challenge, ehe es nächstes Jahr für die Meistertruppe von Trainerin Rita Varga-Borbás in Österreichs höchster Spielklasse weitergeht.

Eggenburg wollte „Partycrasher“ sein

Eggenburg machte aber nicht den Eindruck, als würde sie den St. Pöltnerinnen in ihrer Partylaune den Sieg gleich schenken wollen. Im Gegenteil: Die Gäste gingen voll engagiert ins Match, wollte die Chance nützen mit einem Sieg und einer Niederlage von Fünfhaus gegen Perchtoldsdorf den letzten Tabellenplatz im Meister-Play-off zu verlassen. „Und ein wenig wollten wir auch als Meisterparty-Crasher fungieren“, gestand Trainer Alexander Hutecek. Und vor allem in der ersten Hälfte ist der Plan voll aufgegangen. Die Fans kamen dafür in den Genuss einer wirklich kurzweiligen und spannenden Begegnung.

In der zweiten Halbzeit drehen die Meisterinnen auf

Eggenburg lag in der anfangs an Treffern armen Partie sogar drei Tore voran (19., 8:5). St. Pölten konnte zwar bis zur Pause einige Male ausgleichen, aber nie in Führung gehen. Erst die zweite Halbzeit verlief dann nach Plan der Gastgeberinnen. St. Pölten ging gleich in Führung, Eggenburg kam zwar nochmals auf 17:16 (36.) heran, doch dann ging es Schlag auf Schlag. Klara Weichhart stellte gut zehn Minuten vor Schluss erstmals einen zehn Tore Vorsprung her (29:19) und die Spielerinnen konnten das Match vor heimischem Publikum endlich richtig genießen.

Erster Titel als Trainerin für Varga-Borbás

Trainerin Rita Varga-Borbás freute sich über ihren ersten Meistertitel als Trainerin riesig. „Als Spielerin war ich ungarische und rumänische Meisterin, aber als Trainerin ist das nochmals ein bisschen anders, weil die Verantwortung viel größer ist“, gesteht sie. Der Aufstieg in die Meisterliga war für sie eine Teamleistung. „Wir haben uns heuer auf den Meistertitel fokussiert - jetzt freuen wir uns und feiern!“

Sektionsleiter Halm blickt schon nach vorn

Sektionsleiter Gerhard Halm freut sich schon auf die nächste Saison „Heute hat man gesehen, dass so ein Ergebnis Teamwork ist. Spielerinnen von der Jugend bis zur Kampfmannschaft, Trainerinnenteam, Funktionärsteam, Unterstützerinnen und Unterstützer sowie Fans ziehen bei uns an einem Strang“, ist er nun schon gespannt, was in der Königsklasse WHA-Meisterliga möglich ist. „Schauen wir einmal“, meinte er in Beckenbauer-Manier. Aber auch Halm ist klar, dass die eine oder andere Verstärkung schon nötig sein wird. Vor allem bei den Routiniers hofft er, dass er sie überreden kann, noch eine Saison anzuhängen. „Gerade ganz oben brauchen wir Leute wie Urch oder Wagner ganz dringend!“ MVP für St. Pölten war im letzten Saisonspiel Fanni-Luca Friebesz und auch bei Eggenburg stach mit Andrijana Janicic eine Legionärin hervor.

Meisterparty mit den Fans im „Sideline“- Restaurant

Im Anschluss an das Match führten ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner und Bürgermeister Matthias Stadler die Meisterehrung durch. Rabenseifner übergab den Pokal an Kapitänin Jelena Maticevic. Gefeiert wurde direkt im Anschluss im Bar-Restaurant „Sideline“ im Sportzentrum NÖ unterstützt von Lukas Ungerböck und seinem Restaurantteam.