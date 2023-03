Karten werden neu gemischt

Werbung

Die Falken starteten als Mitfavorit in die Saison, doch allen im Verein war klar, dass der Herbst nicht einfach werden würde. Doch es wurde noch schlimmer. „Durchtauchen“ lautete das Motto. Seit im neuen Jahr spielt das Team aber wie ausgewechselt. Wie ist das zu erklären?

Für Trainer Damir Djukic kommt der neue Elan im Jahr 2023 nicht überraschend. Er ortete schon beim Trainingsstart nach der Winterpause eine neue Euphorie im Team. Die jungen Talente, die sich im Herbst noch schwer getan, aber viel Spielpraxis gesammelt hatten, strotzten vor Selbstbewusstsein. Und das Verletzungspech mit dem Ausfall fast aller Leistungsträger über viele Wochen hinweg — neben Johannes Kral, der eine Auslandssemester in Irland absolvierte, musste man über weite Strecken auch noch die Ausfälle von Jan Neumaier, Matthias Bruckner, Martin Zettel und Paul Posset verkraften, dazu stand der Neuzugang Damjan Radakovic für keine einzige Partie zur Verfügung — tat das seine. Zuletzt hat sich in Leoben zwar Jan Hübner verletzt, doch sonst sind wieder alle an Bord und mit kompletter Mannschaft gilt wieder das, was Djukic schon vor dem Saisonstart gemeint hat: „Wir müssen keinen Gegner in der HLA-Challenge fürchten!“

Wie sieht jetzt die Aufgabenverteilung im Team auf?

Ruhte im Vorjahr noch die ganze Last auf wenigen Schultern, so sind es mittlerweile auch die Youngsters gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. An Selbstvertrauen mangelt es keinem mehr, das alte Motto „Mach’s du, ich will mir nicht die Finger verbrennen“, ist ad acta gelegt. Auch ein Killerinstinkt war zuletzt beobachtbar und auch wenn es mal eng wurde, fanden selbst die Jungen Lösungen, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen.

Was kann Trainer Djukic tun, damit der Titeltraum wahr wird?

Der Falken-Coach hat aus heutiger Sicht im Play-off kadermäßig viele Möglichkeiten und wird wohl auch während der Spiele viel rochieren. In den entscheidenden Phasen der Spiele wird es dann aber doch auf die individuelle Klasse von Jojo Kral, Jan Neumaier, Goalie Marc Hübner, Abwehrchef Martin Zettel und dem zuletzt überragenden Flügelflitzer Matthias Bruckner ankommen.

Ist das Momentum wirklich auf der Seite der St. Pöltner?

Gegen Ende des Grunddurchgangs hinterließen tatsächlich die Falken den stärksten Eindruck. Man darf sich aber auch nicht täuschen lassen, Teams wie Hollabrunn oder Leoben waren schon länger fix qualifiziert, haben dann etwas die Zügel schleifen lassen, wohingegen Djukic seine Truppe bis zur vorletzten Runde wirklich pushen musste, um sich ins Play-off zu kämpfen.

Mit Derbykonkurrent Hollabrunn sowie Leoben und Atzgersdorf kommen wohl die stärkeren Gegner aus der eigenen Grunddurchgangsgruppe. Was kann man da erwarten?

Einerseits positiv stimmen sollten die Resultate der Konkurrenz im Grunddurchgangsfinish. Sowohl die überraschende Heimniederlage von Tabellenführer Atzgersdorf gegen die nicht fürs Play-off qualifizierten Korneuburger und auch Leoben, das zwar Graz bezwingen konnte, aber davor auch zeigte, dass man wie alle Challenge-Teams nur mit Wasser kocht. Zuletzt zeigten sich die St. Pöltner als Mentalmonster. Mit dieser Einstellung ist alles möglich. Aber unabhängig davon, ob der Aufstieg gelingt, warten auf die Fans sicher tolle Spiele im Sportzentrum NÖ. Mit der nötigen Stimmung von den Rängen, sollte der Titel noch etwas näher rücken.

Wie sind die Gegner aus der anderen Grunddurchgangsgruppe einzuschätzen?

Aus der vermeintlich schwächeren ZTE HLA-Challenge Nord/West dürfen nur zwei Teams ins Meister-Play-off aufsteigen. Mit medalp Tirol wurde aber eine absolute Traditionsmannschaft Sieger (14 Siege/kein Remis/2 Niederlagen). Gemeinsam mit den ebenfalls im Play-off vertretenen SK keplinger Traun (13/1/2) dominierte man die Nord/West. Am Ende trennte nach 16 Spielen beide Teams nur ein Punkt. „Die anderen Klubs der Nord/West sind zwar sicher deutlich schwächer, aber diese beiden Teams muss man durchaus auf der Rechnung haben“, warnt Falken-Coach Djukic.