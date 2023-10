ÖHB-Cup: Blamable Pleite für St. Pöltens Damen, Falken siegen souverän

Mit GKL Frauenhandball Krems-Langenlois setzte sich am Sonntagabend beim ÖHB-Frauencup ein Team aus der Landesliga gegen den WHA-Meisterligavertreter aus der Landeshauptstadt mit 28:23 durch. Andrea Halms knapper Kommentar „es läuft gerade gar nicht“, klingt da fast noch wie die Untertreibung des Jahres.

Mit GKL Krems-Langenlois hatte es die Auslosung eigetlich gut gemeint mit den St. Pöltnerinnen: Der breite Weg nach Vorarlberg ist den St. Pöltnerinnen diesmal ersprt geblieben. Auch wenn Andrea Halm im Vorfeld trotzdem von gemischten Gefühlen sprach: „Das ist ein Gegner, der uns noch nie gelegen ist!“ Immerhin hatte der Absteiger aus der WHA-Challenge im Jänner den Aufsteigerinnen in die WHA-Meisterliga eine von nur zwei Niederlage im Grunddurchgang zugefügt (28:23).

Zumindest der Start verlief diesmal nach Wunsch – Mateja Urch erzielte das erste Tor aus einem Strafwurf, Paula Fischer erhöhte auf 0:2 per Stangentreffer. Eine gute Langenloiser Torfrau verhinderte aber eine höhere Führung. Und GKL stellte in der 10. Minute auf 3:3. Erst bei 6:6 (15.) kam der St. Pöltner Angriff wieder in Schwung – 9:6-Führung in der 18. Minute! Aber die Abwehr funktionierte nicht, GKL glich nur drei Minuten später wieder zum 10:10 aus und ging dann mit einem 2-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte liefen dann die St. Pöltnerinnen den Langenloiserinnen hinterher. Nur zwölf Minuten vor Schluss keimte kurz Hoffnung auf, die Blamage abwenden zu können, als der Anschlusstreffer zum 21:20 fiel – aber das war es auch schon. Trainerin Rita Varga-Borbás brachte den gesamten Kader zum Einsatz, die Youngsters Victoria Schreiner und Elisa Simlinger gaben alles. In der letzten Minute wurde Simlinger dann auch noch durch ein Foul gestoppt und zog sich dabei eine Knieverletzung zu, was den „gebrauchten Tag“ für die St. Pöltnerinnen komplett machte. „Elisas Verletzung tut mir noch mehr weh als die Niederlage“, klagt Halm. „Simlinger ist eine Zukunftshoffnung und am Sprung in die Meisterliga!“

Trainerin Rita Varga-Borbás hatte schon mit Gegenwehr der Wachauerinnnen gerechnet. „Ein junges, hungriges Team, das unglücklich aus der WHA-Challenge abgestiegen ist und sein Können beweisen will“, warnte sie bereits im Vorfeld und sollte recht behalten. Die Niederlage ist aber trotzdem nur schwer zu rechtfertigen. Varga-Borbás sieht die Urachen vor allem im fehlenden Selbstvertrauen. „Bei unserem Team ist der letzte Sieg jetzt schon eine Zeit her ist. GKL wollte gewinnen, wir durften nicht verlieren!“ Dazu sei auch noch ein unglücklicher Spielverlauf gekommen. „Anstatt uns in Langenlois endlich einmal frei zu spielen und wieder Selbstvertrauen und Spielfreude zu erleben, kommt der nächste Dämpfer!“

Falken fahren in Horn Pflichtsieg ein

Auch bei den St. Pöltner Herren lief es in der ersten Halbzeit beim Derbyin Horn nicht nach Wunsch. Nur mit einem Tor Vorsprung (16:15) ging es in die Kabinen. Doch im zweiten Durchgang drehte die Djukic-Truppe dann doch auf und konnte noch einen klaren 36:29-Sieg feiern. Nikola Zakula war mit sieben Treffern erfolgreichster St. Pöltner Werfer vor Flügelflitzer Matthias Bruckner (6). Jan Neumayer machte die Reise nach Horn nicht mit.

Ergebnisse

ÖHB-Cup Frauen, 1. Runde: GKL KREMS-LANGENLOIS - UNION ST. PÖLTEN 28:23 (14:12). - St. Pölten: Maticevic, Finck, Pfeffel; Weichhart (1), Zsigmond, Schlögl (1), Tichy, Simlinger, Buznea (1), Preiss (1), Urch (11), Englisch, Fischer (2), Friebesz (6), Schreiner, Hörhann.

ÖHB-Cup Männer, 1. Runde: UNION Sparkasse HORN - SU DIE FALKEN ST. PÖLTEN 29:36 (15:16). - St. Pölten: Mark Hübner, Jakob Kögl; Nikola Zakula (7), Nils Moser (2), Martin Zettel (1), Jakob Tiefenbacher (5), Paul Pirkfellner (3), Matthias Bruckner (6), Alexander Pils, Paul Posset (4), Kevin Wieninger (4), Johannes Kral (3), Kazuki Hokari (1), Jona Eberl.