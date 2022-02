Play-off-Chancen für St. Pölten schwinden

Nach der langen EM-Pause für die Herren in der HLA Challenge gingen die St. Pöltner topmotiviert ins Derby daheim gegen Korneuburg. Nach der klaren Niederlage in der Hinrunde wr Revanche angesagt, und nur mit einem Sieg in diesem Nachtragsspiel blieben die Hoffnungen aufs Meister-Play-off noch halbwegs intakt. Doch ein Korneuburger hatte etwas gegen St. Pöltner Heldentum: Thomas Spörk. Der Tormann war in Halbzeit eins unglaublich gut drauf, hielt 50 Prozent der Würfe. Folge war der 13:13-Pausenstand.

Auch im zweiten Durchgang ändert sich zunächst nichts. Die Falken machten zwar Druck, doch bis zum 16:16 (35.) blieb die Partie ausgeglichen. Den neuerlichen Ausgleich erzielte dabei Spörk bei einem Unterzahl-Ausflug von Falken-Goalie Hübner gleich selbst, als sich der für einen Feldspieler auf die Bank setzte.

Erst dann zogen die Falken ein wenig davon. Nun war es Korneuburg, dass Chancen vergab und in der Abwehr kaum Zugriff fand. Ein Vier-Tore-Vorsprung St. Pöltens war die Folge (47.). Doch Korneuburg kam, unterstützt von den fehleranfälligen Falken wieder in die Gänge, glich in kürzester Zeit wieder aus. „Es war nichts für schwache Nerven“, klagt Falken-Obmann Michi Kögl. Keines der Teams schaffte es, den Sack zuzumachen, sodass am Ende eine wohl gerechte Punkteteilung stand. „Nur hilft uns der Punkt wenig“, weiß Kögl.

Weiter geht es am Samstag (19 Uhr) in Atzgersdorf.