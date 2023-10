Rückschlag für die Djukic-Truppe gegen West-Wien

SU DIE FALKEN ST. PÖLTEN - UNION WEST-WIEN 26:33. Die ersten drei Minuten waren für die St. Pöltner, die auch aufgrund vieler Fans aus Wien im gut gefüllten Sportzentrum NÖ spielten, zum Vergessen. West-Wiens bärenstarker Oldie Sandro Uvodic im Tor machte gleich mal seinen Kasten dicht und es hieß nach gerade einmal drei Minuten 4:0 für die Gäste. Für die nächsten vier Minuten war dann auch Mark Hübner am Posten und so fiel bis zur siebenten Minute kein Tor mehr. Erst dann gelang den Falken der erste Treffer zum 1:4. Den Bann gebrochen hat der Japaner Kazuki Hokari am Flügel.

Die West-Wien-Defense blieb wie erwartet aggressiv, so wie es die St. Pöltner nicht wirklich mögen, trotzdem gelang es ihnen in weiterer Folge doch, das Spiel schön langsam an sich zu reißen. Vor allem Kevin Wieninger im Kreis bot seine bislang vielleicht beste Leistung seit seiner Rückkehr zu den St. Pöltnern. „Für meinen Geschmack haben die Schiedsrichter aber gerade dann, wenn wir im Kreis waren, über die Fouls der Wiener recht großzügig hinweggesehen“, fand Falken-Coach Damir Djukic.

Trotzdem gab es nach zwölf Minuten eine Überzahl-Situation und die wurde prompt zum 5:5-Ausgleich genützt. Danach geht es recht ausgeglichen weiter (7:7, 17) und nach 20 Minuten führen die Falken erstmals mit zwei Toren Vorsprung. „Unsere Defensive um Martin Zettel war heute richtig stark und in dieser Phase haben wir auch vorne die Chancen effektiv verwertet, sah Djukic sein Team am Weg zum Sieg. Doch in der 28. Minute folgte die ominöse Rote Karte für Wieninger, der zuerst gefoult wurde und dann seinen Gegenspieler im Fallen mit dem Ellbogen im Gesicht traf. „Ich bin nach hinten gekippt und wollte nur den Sturz verhindern“, ärgert sich Wieninger über seinen Ausschluss bei 16:15 für die Falken. In die Kabinen ging es danach mit 16:16.

In den ersten Minuten des zweiten Durchgangs konnten die Falken dann zwar noch mithalten, obwohl Djukic von der Körpersprache seiner Spieler „entsetzt“ war. „Wir haben 27. Minuten der ersten Halbzeit mit plus vier gewonnen, wenn man den Katastrophenstart abzieht“, sagt er, „aber die Stimmung in der Kabine war schon so, als wären wir zehn Tore hinten und der Gegner würde Barcelona heißen“, ärgert er sich.

Ab dem 18:19 (37.) verlieren Neumayer und Co. dann immer mehr Zugriff aufs Spiel. Matthias Bruckner erzielt im zweiten Durchgang zwar fünf seiner sieben Tore, aber auch er muss sich bei einigen Würfen dem weiterhin überragenden Schlussmann der Wiener beugen. Bei Hübner auf der Gegenseite bleiben Glanzparaden hingegen diesmal aus.

„Die Abwehr der Wiener ist eine Macht, nicht umsonst haben sie bis jetzt die wenigsten Gegentore der laufenden Meisterschaft erhalten“, weiß auch Falkenobmann Michael Kögl. Und die Gäste ziehen davon, führen 22:19 in der 33., 25:21 in der 48. und 30:24 in der 56. Minute. „Wir haben kein Rezept gefunden, ohne Kevin waren wir auch im Kreis wirkungslos“, klagt Djukic. So bringt West‑Wien den Sieg sicher über die Ziellinie und teilt sich nach dem 33:26-Sieg mit Fünfhaus und den Fivers II die Tabellenführung.

„Wir haben uns heute lange schwer getan und auch im Angriff zu viele Fehler gemacht, aber umso länger das Spiel gedauert hat, umso besser haben wir es gelöst und uns dann absetzen können“, zog MVP Sandro Uvodic für West-Wien zufrieden Bilanz. Zum Man of the match der Heimischen wurde Jan Neumaier gekürt, der allerdings mit drei Toren doch weit hinter seinen Möglichkeiten geblieben ist.

Statistik

SU DIE FALKEN ST. PÖLTEN - UNION WEST WIEN 26:33 (16:16). -Werfer St. Pölten: Mathias Bruckner (7), Nikola Zakula (5), Jürgen Pfaffinger (4), Jan Neumaier (3), Martin Zettel (2), Jakob Tiefenbacher (2), Paul Pirkfellner (1), Kazuki Hokari (1), Alexander Pils (1).

Werfer West-Wien: Gabriel Kofler (6), Fabian Bryslawski (6), Matthias Wegerer (5), Lois Mathoi (5), Clemens Möstl (5), Paul Pfeifer (4), Clemens Meleschnig (2).